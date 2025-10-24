В 2026 году расходы Азербайджана на международные отношения, зарубежные программы и содержание торговых представительств за границей определены в проекте госбюджета.
Согласно документу, на эти цели предусмотрено 549,5 миллиона манатов, что на 14,2 миллиона (2,7%) больше, чем в 2025 году.
Из них:
215 млн манатов — на содержание посольств и консульств;
23,5 млн — на членские взносы в международные организации;
38 млн — на участие в капитале финансово-кредитных учреждений;
7 млн — на международные программы и аналогичные мероприятия;
239 млн — на проведение международных событий;
19 млн — на зарубежные гуманитарные и технические проекты;
8 млн — на содержание торговых представительств Азербайджана.