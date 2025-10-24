В 2026 году расходы Азербайджана на международные отношения, зарубежные программы и содержание торговых представительств за границей определены в проекте госбюджета.

Согласно документу, на эти цели предусмотрено 549,5 миллиона манатов, что на 14,2 миллиона (2,7%) больше, чем в 2025 году.

Из них:

215 млн манатов — на содержание посольств и консульств;

23,5 млн — на членские взносы в международные организации;

38 млн — на участие в капитале финансово-кредитных учреждений;

7 млн — на международные программы и аналогичные мероприятия;

239 млн — на проведение международных событий;

19 млн — на зарубежные гуманитарные и технические проекты;

8 млн — на содержание торговых представительств Азербайджана.