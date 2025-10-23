Связи между азербайджанскими и итальянскими военно-морскими силами (ВМС) успешно продолжаются.

23 октября командующий ВМС капитан 1-го ранга Шахин Мамедов встретился с военным атташе Итальянской Республики в Азербайджане капитаном 1-го ранга Джианфранко Виццини.

На встрече был проведен широкий обмен мнениями о сотрудничестве азербайджано-итальянских ВМС в военной и военно-образовательной сфере, а также обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Согласно «Протоколу о намерениях по сотрудничеству в области обучения личного состава Военно-морских сил», подписанному министром обороны Азербайджанской Республики и министром обороны Итальянской Республики, лейтенанту Хюмбету Гасымову — выпускнику факультета ВМС Военного института имени Гейдара Алиева при Национальном университете обороны, окончившему обучение в 2024–2025 учебном году с отличием, вручён памятный подарок «Кортик чести» и сертификат от имени командующего ВМС Италии.