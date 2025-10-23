В Рязанской области ночью 23 октября произошёл пожар на территории промышленного предприятия после атаки беспилотников. По данным региональных властей, инцидент стал следствием падения обломков сбитых дронов.

Губернатор области сообщил, что средствами ПВО было уничтожено 14 беспилотных аппаратов. «Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет, материальный ущерб уточняется», — отметил он.

В Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения Сил обороны Украины в ночь на 23 октября нанесли удары по стратегическим объектам военно—промышленного комплекса России. В частности, поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод и склад боеприпасов в Белгородской области.

Местные жители подтвердили, что целью атаки был Рязанский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших в России. Предприятие перерабатывает свыше 17 миллионов тонн нефти в год и считается стратегическим объектом топливной инфраструктуры страны.