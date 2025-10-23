Украинская война продолжается — правда, без масштабных территориальных изменений. Основными «милитари-новостями» остаются атаки украинских беспилотников по российским НПЗ. Но зато масштабные события происходят в сфере дипломатии. США вводят новые санкции против России — впервые за время второго срока Дональда Трампа. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит дополнительные санкции в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе», сообщает пресс-служба Минфина США.

Как уточняется, «санкции направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний — Открытого акционерного общества „Нефтяная компания «Роснефть»“ и Открытого акционерного общества „Лукойл“». Под ограничения также попадают дочерние компании «Лукойла» и «Роснефти», расположенные в России — их 34. Министр финансов США Скотт Бессент обвинил попавшие под санкции компании в «финансировании военной машины Кремля».

Практически синхронно прозвучало и заявление Дональда Трампа: президент США объявил, что отменил свою встречу с Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште. Комментируя же новые санкции против РФ, Трамп заявил: «Это очень серьёзные санкции… Мы надеемся, что они не будут действовать долго. Я просто почувствовал, что пришло время. Мы слишком долго ждали».

На подходе и новый, уже 19-й по счёту, пакет санкций Евросоюза. Как показывает практика, с учётом экономической географии, евросоюзовские санкции бьют по экономике России больнее, чем американские. Но именно из Вашингтона пришли по-настоящему плохие новости для Кремля — диалог с США, судя по всему, сорван окончательно.

Между тем ещё недавно казалось, что мир в Украине близок. Сначала — переговоры Путина и Трампа на Аляске. Совсем недавно — двухчасовая телефонная беседа, после которой ушла на второй план тема поставки Украине ракет «Томагавк». Затем — переговоры Трампа и Зеленского. В Вашингтоне и Киеве явно склонялись к варианту остановки боевых действий на нынешней линии фронта. Общаясь с журналистами на борту президентского самолёта Air Force One, Дональд Трамп категорически опроверг слухи, будто бы в Вашингтоне советовали Зеленскому «подарить России Донбасс»: «Нет, мы никогда это не обсуждали. Мы считаем, что им следует просто остановиться на линиях, где они находятся — на линии фронта. Остальное очень сложно обсудить, если говорить: „Вы берёте это, мы берём то“». По словам президента США, «пусть всё будет разделено так, как есть. Сейчас он разделён. Думаю, 78% территории уже занято Россией. Оставьте всё как есть. Они могут договориться о чём-нибудь позже».

Нетрудно заметить, что в своём заявлении Дональд Трамп обрисовал именно так называемый «азербайджанский вариант». В мае 1994 г. боевые действия между Азербайджаном и Арменией действительно были остановлены на сложившейся линии фронта, что позволило перенести центр тяжести за стол переговоров и вести их не в ситуации, когда каждый день и час оплачен кровью. Причём боевые действия были остановлены без каких бы то ни было обязательств Азербайджана по будущему статусу Карабаха. Далее, как показала история, Азербайджан воспользовался мирной передышкой и для реализации своей нефтяной стратегии, и для политических и экономических реформ, и, главное, для создания своей армии. В результате вопрос был решён военным путём, а конфликт завершился полной и безоговорочной победой Азербайджана.

Для Украины это, вероятнее всего, был бы лучший вариант из возможных. Шанс на безоговорочную военную победу Киева был упущен ещё при Байдене, когда из-за запоздавшей западной помощи оказалось сорванным украинское контрнаступление. Сейчас в Киеве по понятным причинам сосредоточены на том, чтобы прекратить войну и гибель своих сограждан.

Но теперь понятно, что предложение остановить боевые действия на сложившейся линии фронта не поддержала Москва. Россия направила США закрытую ноту с прежними условиями мирного соглашения по Украине. По информации Reuters, в документе Москва повторила своё требование об установлении контроля над всем Донбассом. Фактически это означает отказ от предложения президента США Дональда Трампа по заморозке линии фронта.

Впрочем, добавим от себя: «территориальные сложности» этим не исчерпываются. Во-первых, Украина контролирует части территорий Курской и Белгородской областей РФ. Во-вторых, Россия уже включила в свой состав не только Крым и Донбасс, но также Херсонскую и Запорожскую области Украины. И до последнего времени, включая переговоры в Стамбуле, Москва настаивала, чтобы Киев вывел войска со всех этих территорий. Плюс представители России требовали разоружения «националистических формирований», то есть добровольческих батальонов. Теоретически изменить позицию Кремль могли заставить плохие новости с фронта. Но этих плохих новостей как бы тоже не прозвучало. Большие потери личного состава никогда не останавливали российское командование.

Теоретически свою роль могли сыграть ещё не поставленные Украине ракеты «Томагавк». Тем более что на это прозрачно намекает Зеленский. «Мы приблизились к возможному окончанию войны. Президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины, — заявил президент Украины, добавив, что в мире формируется мощный политический запрос на мир, и Украина использует этот момент, чтобы усилить давление на Россию. — Мы делаем в таком настроении какие-то шаги — „Томагавки“ и т.д., и они действительно поджимают Россию». Но, как показывает практика, и это не сработало. Теперь начался отсчёт новой реальности: существенно расширена «линейка» поставляемого Украине оружия, а новый санкционный удар пришёлся по Становому хребту российской экономики — нефти. Если учесть, что одновременно Евросоюз отказывается от импорта российского газа, картина складывается удручающая. Вопрос лишь в том, заставит ли это Москву пойти на уступки и прекратить боевые действия.