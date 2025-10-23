Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным, запланированную на следующую неделю в Будапеште. По его словам, разговоры с российским лидером «всегда проходят хорошо, но ни к чему не приводят».

Комментируя новые санкции Минфина США против «Роснефти» и «Лукойла», Трамп выразил надежду, что они не будут длительными.

«Это очень серьёзные санкции… Мы надеемся, что они не будут действовать долго. Я просто почувствовал, что пришло время. Мы слишком долго ждали. Мы надеемся, что война будет урегулирована», — заявил он журналистам в Овальном кабинете после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.