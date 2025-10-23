В Хачмазе во время родов в машине умер ребенок.

Сообщается, что при доставке жительницы региона Х.А., 1985 года рождения, в Хачмазскую центральную районную больницу, автомобиль не смог проехать из-за закрытия на ремонт проходящей по территории железной дороги.

В результате у женщины начались роды, однако новорожденный скончался.

Мать впоследствии была госпитализирована в Хачмазскую центральную районную больницу, где продолжается ее лечение в отделении акушерства и гинекологии, ее состояние оценивается как стабильное.

По данному факту ведется расследование.