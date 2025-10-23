Число жертв взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек, сообщил глава региона Алексей Текслер. По его данным, местонахождение еще 10 сотрудников предприятия уточняется.

10:15 Число жертв взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области увеличилось до 9 человек, сообщают российские СМИ.

По их данным, к предприятию продолжают прибывать машины скорой помощи.

Завод «Пластмасс» входит в холдинг АО «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» и занимается производством боеприпасов и взрывчатых веществ.