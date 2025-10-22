Комитет Сената США по международным отношениям в среду рассмотрит три новых законопроекта, направленных на усиление давления на Россию. Речь идёт о признании Москвы государством-спонсором терроризма, санкциях против Китая за поддержку Кремля и использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

Однако возникает вопрос: примут ли эти инициативы, и если примут — смогут ли они реально повлиять на ход войны? Или же Вашингтон лишь усиливает политическое давление, не переходя к радикальным шагам?

Чтобы разобраться, Minval Politika обратилась за комментарием к турецкому аналитику, профессору Тогрулу Исмаилу.

По словам турецкого аналитика, Белый дом относится к первой инициативе — признанию России страной-спонсором терроризма — с большой осторожностью.

«Такой шаг неизбежно осложнит дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, — отметил эксперт. — Поэтому вероятность одобрения этой меры сейчас невысока».

Исмаил также считает, что законопроект об использовании замороженных российских активов, вероятнее всего, будет принят в усечённой форме.

«Речь идёт не о полной конфискации средств, а об использовании прибыли, которую они приносят. Это компромиссный вариант, позволяющий сохранить правовую основу и избежать дипломатического обострения», — пояснил аналитик.

Комментируя возможные санкции против Китая, Тогрул Исмаил отметил, что они будут ограниченными и направленными против отдельных компаний, оказывающих России поддержку.

«Вашингтон не заинтересован в резком обострении отношений с Пекином. Поэтому такие меры носят скорее символический характер», — добавил он.

По мнению эксперта, новые инициативы не окажут решающего влияния на ход войны в Украине.

«Россия уже адаптировалась к санкционному давлению и переориентировала экономику на Восток. Экономический эффект возможен, но он будет умеренным», — подчеркнул Исмаил.

Он также обратил внимание, что обсуждение антироссийских инициатив в Сенате совпало с визитом в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте. По словам аналитика, это придаёт процессу символический оттенок.

«Вашингтон демонстрирует союзникам по НАТО преемственность внешней политики и решимость продолжать курс на сдерживание России, независимо от внутриполитических перемен», — пояснил эксперт.

Подводя итог, Тогрул Исмаил отметил, что главная цель США — сохранить давление на Москву и единство западной коалиции, при этом избегая радикальных решений.

«Сейчас мы наблюдаем не усиление, а продолжение санкционного давления. Вашингтон стремится действовать гибко, сочетая политическое давление с дипломатическими возможностями. Это скорее тактика сдерживания, чем курс на эскалацию», — заключил он.