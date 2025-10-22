Снятие запрета на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана существенно снижает зависимость Еревана от весьма проблемного перехода через Ларс. Об этом в беседе с Minval Politika сказал политолог, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков, комментируя решение азербайджанской стороны разрешить грузоперевозки в Армению через свою территорию.

«Я неоднократно говорил о том, что в случае, если Армения действительно приступит к восстановлению железной дороги через Мегри, то есть Зангезурский коридор, то Азербайджан может в качестве ответного шага разрешить транзит через свою территорию грузов в Армению. Более того, Армения могла бы открыть автомобильное сообщение между Нахчываном и основной территорией Азербайджана. Дорога там есть, хоть она и не в лучшем состоянии, но вполне пригодна для перевозок», — отметил эксперт.

По словам парламентария, в данном случае можно сформировать автоколонну на границе: «В Агбенде или Ордубаде, допустим, организуется прохождение всех необходимых процедур и в сопровождении дорожной полиции с обеих сторон колонна движется. Время пути – примерно час. Ежедневно можно было бы организовывать такие проезды в одну и другую сторону».

«В ответ Азербайджан мог бы открыть пропуск, к примеру, на участке Гафан-Горис — 20 км этой дороги проходит через территорию Азербайджана и в настоящее время армянам запрещено ею пользоваться. Азербайджан мог бы разрешить», — добавил Мусабеков.

Что касается транзита через азербайджанскую территорию, то для Армении, уверен политолог, это очень важный момент, «поскольку армяне привязаны к Ларсу».

«Пропускная способность Ларса, особенно при камнепаде и в снежную погоду, значительно падает, что создает серьезные трудности для Армении. Транзит, который Азербайджан разрешает через свою территорию, конечно же, снизит нагрузку на Ларс», — подчеркнул он.

Депутат указал на то, что данное решение со стороны Азербайджана — очень впечатляющий жест того, что мир и нормализация отношений приносят конкретные дивиденды.

«А то, что Армения предлагает открыть сообщение через свою территорию для связи Азербайджана с Турцией, в этом необходимости нет, потому что пока нет железной дороги, связывающей Азербайджан и Армению, а осуществлять перевозки через Грузию с выходом на Армению в Карс бессмысленно в то время, когда у нас есть Баку-Тбилиси-Карс. Причем объем перевозок по этой железной дороге планируется нарастить с миллиона до 5 млн. Использовать выход через Армению просто нецелесообразно. Лучше пусть Пашинян откроет участок через Мегри для автомобильных перевозок. Это более приемлемое для Азербайджана предложение», — заключил Мусабеков.

Доктор юридических наук, доцент, старший преподаватель Гётеборгского университета (Швеция) Камал Макили-Алиев положительно оценил решение Азербайджана снять запрет на транзит с точки зрения нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«Это уже на практике демонстрирует, что конфликтная фаза полностью завершилась и мы движемся в сторону восстановления связей. Это вовсе не означает, что проблем не осталось, но показывает, что обе стороны очень позитивно настроены, потому что такая деятельность будет продолжена и все идет в нужном направлении», — сказал эксперт.

Конечно же, по его словам, это повлияет на экономическую составляющую — ценообразование в Армении, «потому что этот транзит более удобный, комфортный и менее затратный».

«Думаю, что даже при том, что это не даст сиюминутного эффекта, все равно положительно скажется на экономике Армении в целом. Скоро перед Арменией откроются возможности получить ресурсы дешевле, что также повлечет за собой снижение цен и замедление инфляции», — отметил политолог.

Макили-Алиев обратил внимание на то, что долгие годы говорил Баку: «Армения своими незаконными действиями сама себя изолировала от рынков, сотрудничества, торговли».

«Решение Баку также связано и с тем, что в Азербайджане увидели, что правительство Армении начало внутри страны борьбу с националистическим движением, поскольку это являлось армянской идеологической составляющей, тем, что привело к конфликту с Азербайджаном. Данное явление существенно отравило армянское общество и армянскую диаспору. Сегодня армянские власти серьезно настроены на борьбу с такими проявлениями. И фактически мы находимся в шаге от косвенного признания Армении своей вины за конфликт, чего до сих пор не было. Это можно проследить в последних заявлениях Пашиняна», — считает собеседник.

Все это, по мнению эксперта, осуществляется на фоне контрреакции со стороны реваншистских кругов в Армении, хотя на реванш нет никаких ресурсов: «Но все же там пока есть те, кто цепляется за идеологию национализма, которая и привела Армению к ее плачевному положению. Это путь в никуда, и то, что в Армении начали борьбу с этим, в Азербайджане оценивают положительно».

Кроме того, согласно эффекту домино, считает он, своим решением Баку придаст импульс развитию армяно-турецких отношений, «но, как всегда, этот импульс будет слабее, чем тот, который задается между Арменией и Азербайджаном».

«Армяно-турецкие отношения всегда второстепенные относительно урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Как только Баку и Ереван полностью нормализуют связи, когда республики станут соседями со стандартным набором взаимоотношений, как это обычно бывает, то в этот момент, скорее всего, и произойдет синхронизация отношений Армении и Азербайджана, а также Армении и Турции.

Этот выбор Азербайджан и Турция сделали давно и думаю, ситуация продлится до того момента, пока Азербайджану не станет полностью комфортно взаимодействовать с Арменией без привязки к своим региональным стратегическим партнерам», — убежден Макили-Алиев.

Комментируя заявление Никола Пашиняна о том, что Армения готова открыть транзит между Арменией и Турцией, он отметил, что подобные мысли неоднократно озвучивались: «Просто он делает это как бы в ответ на действия Баку и хочет показать, что готов осуществить встречные шаги».

«Но здесь есть небольшая хитрость: одно дело, что Азербайджан открывает транзит относительно страны, которая находится в изоляции, другое дело, что эта страна открывает транзит в сторону третьего государства, у которого с Азербайджаном дружеские отношения, где при таком раскладе она сама же еще и выигрывает. Но даже при всем этом подобные действия можно оценивать только положительно, поскольку, несмотря на то, что этот жест не совсем равноценный, но все же Пашинян движется в правильном направлении. Это хорошая отправная точка для дальнейшего оптимизма», — заключил Макили-Алиев.