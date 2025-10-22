В Азербайджан экстрадированы четверо граждан, находившихся в международном розыске, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По информации ведомства, Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запросы Генеральной прокуратуры АР о выдаче Азербайджану Хафиза Салман оглу Алиева, Наримана Эльшад оглу Алиева, Кязыма Агагулу оглу Нуриева и Эмина Васиф оглу Гасанова.

Задержанные были доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Сообщается, что в отношении указанных лиц имелись обоснованные подозрения в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В связи с их уклонением от следствия данные лица были объявлены в международный розыск и приняты решения об их привлечении в качестве обвиняемых.