Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего государственного визита в Казахстан объявил о новом, по-настоящему сенсационном шаге в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном: «Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике».

Правда, так как границы ещё закрыты, груз зерна сначала будет доставлен из казахстанского Актау в Баку, а потом транзитом через Грузию — в Армению. Как напоминают осведомлённые лица, во время конфликта Азербайджан блокировал транзит по своей территории товаров для Армении и через Грузию — что более чем понятно. И вот теперь ограничения на «грузинский транзит» сняты. В Ереване шаг Азербайджана по понятным причинам горячо приветствуют. Тем более что речь идёт о пшенице, с которой в Армении «напряжёнка». Особенно после того, как Ереван потерял контроль над плодородными землями освобождённого Карабаха.

До последнего времени весь зерновой импорт проходил через многострадальный КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии. И если раньше существовала какая-никакая альтернатива в виде паромной переправы между портами Кавказ и Поти, то сегодня, когда Чёрное и Азовское моря — это зона боевых действий, воспользоваться ею тоже не получается.

Излишне напоминать: Азербайджан тем самым демонстрирует приверженность к построению в регионе настоящего долгосрочного мира и отдаёт приоритет не громким заявлениям или жестам, а конкретным и осязаемым шагам.

Но, увы, сообщения из Астаны соседствуют на информационных лентах с новостями совсем другой тональности. Армянские националисты в испанском Бильбао устроили провокацию перед матчем «Карабах» — «Атлетик» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Перед матчем армянская диаспора в городе Бильбао расклеила на улицах наклейки с надписями «СТОП этническим чисткам», «Свободный Карабах». В центре наклейки — перечёркнутый флаг ФК «Карабах».

Честно говоря, нечасто позиции нынешней Армении и националистической верхушки зарубежной армянской диаспоры расходятся столь красноречиво, очевидно и контрастно. В то время как Баку и Ереван делают реальные шаги к миру, националисты из диаспоры продолжают устраивать провокации. А точнее говоря — мелкие гадости.

Конечно, в идеале спорт должен быть вне политики. Искусство и музыка — тоже. Но в реальности именно спортивные мероприятия и музыкальные фестивали слишком часто становятся ареной такого рода мелких провокаций.

Так, в начале октября 2019 года футбольный клуб «Карабах» играл в Люксембурге с местной командой «Дюделанж». И после второго гола «Карабаха», забитого на 30-й минуте, над стадионом появился дрон, к которому была привязана тряпочка ханкендинской хунты с «тетрисом». Игроки «Карабаха» в знак протеста прервали матч и ушли в раздевалку. Главный арбитр остановил игру. Вынужденный перерыв продолжался 20 минут. За это время министр спорта Люксембурга принёс извинения ФК «Карабах». Игру возобновили, и «Карабах» выиграл с разгромным счётом. О том, что до войны и до победы Азербайджана остаётся около года, тогда, понятное дело, мало кто знал.

Тремя годами ранее провокацию устроили на конкурсе «Евровидение», проходившем в Стокгольме. Организаторы «Евросонга» в лице Европейского вещательного союза (EBU) сразу предупредили: флаги ИГИЛ, Крыма, Палестины, Косово, «ЛДНР», «НКР» и им подобных образований под запретом — вплоть до дисквалификации. Но в армянской делегации этого то ли не услышали, то ли не оценили. И представлявшая Армению на конкурсе некая Ивета Мукучан в момент прямого включения развернула всё ту же тряпочку с «тетрисом». EBU отреагировал оперативно и предупредил: ещё один такой инцидент — и участница от Армении будет дисквалифицирована. Махать тряпочкой в армянской делегации больше не решились, но зато арендовали легкомоторный самолётик, который буксировал в небе над Стокгольмом буквы IVETA и KARABAKH.

А тут уже не получится не спросить: ну и каким оказался КПД этих мелких гадостей? Помогли ли они решить «карабахский вопрос» в пользу Армении? Или «реанимировать» его сейчас? Так почему же в армянской диаспоре с истинно карабахским упрямством продолжают априори провальную тактику?

Это, впрочем, как раз и понятно. Верхушке диаспоры нужно отрабатывать деньги. А значит, нужны акции, которые гарантированно попадут в газеты. И неважно, каков их реальный КПД. Особенно на фоне проигранной войны.