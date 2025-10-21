Россия использует необычную стратегию ответа на санкции США, постепенно вытесняя американские товары с китайского рынка. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Отмечается, что на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Китая, не желающего закупать американскую сою, Россия поставила Пекину первую партию ржаной муки. Кроме того, за последние месяцы Москва значительно увеличила экспорт продовольственных товаров в Китай, включая мясо, рыбу, зерно, горох и сою. Российские продукты вытесняют конкурентов, в том числе американские.

«Трамп в ярости (…) Пока он ворчал в социальных сетях, американская соя портится на складах, а российское продовольствие едет в Китай», — отмечается в материале Sohu.