20 октября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан. Этот визит стал не просто протокольным мероприятием — он открыл новую страницу в отношениях двух братских государств. Торжественная встреча в Астане, тёплые заявления лидеров, стратегическая повестка и конкретные договорённости показали: Баку и Астана готовы к ещё более тесному, прагматичному и долгосрочному сотрудничеству.

Визит вызвал живой интерес среди экспертов и аналитиков по всему тюркскому и евразийскому пространству. В центре внимания — развитие Среднего коридора, вопросы энергетики, логистики, цифровой экономики и укрепление единства в рамках Организации тюркских государств.

Minval Politika обратилась за комментариями к азербайджанским и казахстанским экспертам, чтобы обсудить значение визита, его итоги и перспективы двустороннего сотрудничества.

По мнению депутата Милли Меджлиса, члена азербайджано-казахстанской межпарламентской рабочей группы Айдына Гусейнова, визит Ильхама Алиева в Казахстан можно смело назвать новым этапом в развитии двусторонних отношений. Он подчеркнул, что речь идёт не просто о дипломатическом жесте, а о важном событии, которое усиливает интеграцию тюркского мира, углубляет экономическое сотрудничество и укрепляет стратегическое партнёрство.

Гусейнов отметил, что Азербайджан и Казахстан исторически связаны общей культурой, традициями и ценностями. Но сегодняшний уровень отношений поднимается на совершенно иной уровень — уровень конкретных проектов в энергетике, логистике, цифровизации.

«Особое значение имеет Транскаспийский маршрут. Это не только транспортное направление, но и основа новой евразийской архитектуры. Подписанные документы и проведённые переговоры ясно дают понять: Баку и Астана намерены играть ключевую роль в формировании будущей транспортной карты всего региона», — подчеркнул он.

Отдельно депутат выделил тему энергетики. По его словам, экспорт казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана на мировой рынок укрепляет экономическую взаимозависимость двух стран и усиливает роль Баку в обеспечении энергетической безопасности Южного Кавказа.

Кроме того, Гусейнов отметил, что на политическом уровне визит способствует дальнейшему укреплению единства в рамках Организации тюркских государств. Азербайджан и Казахстан, как ведущие страны этой организации, играют важную роль в формировании единой позиции тюркского мира. «Проявленные президентом Ильхамом Алиевым в Астане взаимное уважение, искренность и стратегическое видение обеспечивают устойчивость этих отношений», — добавил депутат.

«Этот визит ещё раз подтвердил: отношения между Азербайджаном и Казахстаном перешли от формального дипломатического уровня к настоящему стратегическому союзу, который определит региональные реалии в ближайшие годы», — заключил Гусейнов.

Казахстанский политолог Шарип Ишмухамедов охарактеризовал прошедший визит как «вовремя состоявшееся и очень содержательное событие», которое подтвердило, что отношения между Баку и Астаной являются стратегическими, партнёрскими и взаимовыгодными.

По словам Ишмухамедова, стороны обсуждали широкий спектр направлений: инвестиции, промышленность, энергетику, транспорт и логистику. В центре внимания оказался именно Средний коридор — Транскаспийский международный транспортный маршрут, который уже сегодня становится драйвером регионального сотрудничества. Он позволяет кратно увеличить объёмы торговли между странами, а в перспективе — всей Евразией.

«Очевидно, что обсуждался вклад каждой стороны, их зоны ответственности и необходимость дополнительных инвестиций в железнодорожную инфраструктуру. В частности, речь шла о модернизации железных дорог, увеличении числа локомотивов и вагонов, а также строительстве новых паромов для перевозки грузов через Каспий», — отметил эксперт.

Политолог привёл конкретные цифры: сегодня доставка грузов из Китая через Казахстан в Азербайджан занимает 15–18 дней. При должных инвестициях этот срок можно сократить до 7–8 дней. Но для этого нужны серьёзные вложения в подвижной состав, инфраструктуру и логистические узлы.

Также эксперт подчеркнул важность упрощения автомобильных перевозок между странами, в частности, предварительной электронной регистрации транспортных средств, пересекающих границу. Это решение, по его мнению, способно заметно облегчить товарооборот, а также дать импульс развитию туризма и межгосударственной торговли.

«Сегодня объём товарооборота между странами составляет около 400–500 миллионов долларов в год, что, безусловно, недостаточно. Реализация новых проектов, особенно в рамках Среднего коридора, позволит довести этот показатель до одного миллиарда долларов ежегодно. Текущий объём железнодорожных перевозок между странами составляет всего 1,5–2 миллиона тонн, тогда как Казахстану нужно до 20 миллионов, а Азербайджан готов обеспечить 5–7 миллионов тонн в год», — заявил Ишмухамедов.

Эксперт выразил надежду, что результаты визита позволят устранить существующие барьеры и лимиты, которые сдерживают рост взаимной торговли.

Ишмухамедов также прокомментировал публикацию помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в социальной сети X, где тот отметил значимость визитов Ильхама Алиева в страны Центральной Азии и обозначил новое понимание формулы сотрудничества «5+1», преобразовавшейся, по его словам, в политическую реальность «6».

По словам Ишмухамедова, это заявление отражает «необычный и долгожданный уровень взаимоотношений, добрососедства, партнёрства и будущего успеха стран Центральной Азии и Азербайджана». Он подчеркнул, что сегодня между государствами региона выстраиваются отношения, основанные на взаимном уважении, открытости, доверии и братстве, и это создаёт прочную основу для дальнейшей интеграции.

В то же время эксперт предложил расширить концептуальный подход, озвученный Гаджиевым. «Если подходить к этому вопросу не только с политической, но и с культурно-исторической стороны, то стоит отметить, что в традициях тюркских народов священным числом является цифра семь», — отметил Ишмухамедов.

С учётом этого, по его мнению, к шести уже тесно сотрудничающим странам логично добавить Турцию как стратегического союзника и неотъемлемую часть тюркского мира. Такая «тюркская семёрка», по словам эксперта, могла бы представлять собой подлинно единый геополитический регион, связанный не только экономическими интересами, но и общей историей, культурой и языковым родством.

«Это будет пространство, где нет “старших” и “младших”, “центра” и “периферии”, а есть равноправные государства, объединённые общей целью — процветанием народов, развитием сотрудничества и формированием сильного, устойчивого будущего», — резюмировал Ишмухамедов.

По словам казахстанского политолога Руслана Тусупбекова, визит президента Ильхама Алиева в Казахстан — это событие наивысшего уровня, что уже само по себе подчёркивает исключительную важность отношений между Баку и Астаной. Он отметил, что подобные визиты — это не только дипломатические жесты, но и индикаторы глубины и устойчивости двусторонних связей.

«Это, безусловно, радует. Тем более что совсем недавно мы наблюдали активные контакты и в Азербайджане, когда президент Токаев выступал в Габале. Визиты происходят динамично и на фоне очень устойчивых, уверенных отношений», — подчеркнул Тусупбеков.

Он отметил, что в повестке переговоров не только развитие двустороннего сотрудничества, но и обсуждение ключевых региональных и глобальных тем. Особое внимание, по словам эксперта, уделяется развитию Среднего коридора, а также обсуждению Зангезурского коридора.

«Да, они уже обменялись мнениями, переговоры пошли, как и предполагалось. Обсуждаются аграрная сфера, инвестиции, транспортно-логистическое сотрудничество, энергетика, экономика в целом. Всё развивается в позитивном ключе», — отметил Тусупбеков.

Эксперт также подчеркнул, что именно между Казахстаном и Азербайджаном сегодня складываются одни из самых динамичных и конструктивных отношений на постсоветском пространстве. По его мнению, столь тёплые и доверительные двусторонние отношения — большая редкость.

«Если взять формат двусторонних связей, то такие тёплые, устойчивые отношения — это действительно уникальный случай», — отметил он.

По поводу исторического значения декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией Руслан Тусупбеков отметил, что этот документ отражает зрелость и дальновидность азербайджанского руководства и народа.

«Вы, находясь в очень сильной позиции, тем не менее, пошли на подписание такого крайне важного соглашения, что свидетельствует об особой позиции и уверенности Азербайджана и его народа во главе с президентом в своём потенциале. Проявленная твёрдая политическая воля и стратегическое видение служат ярким примером мудрого подхода к решению сложных вопросов и ответственности за судьбы будущих поколений», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, несмотря на военные победы и восстановление контроля над оккупированными территориями, Азербайджан выбрал путь мира и конструктивного диалога, что является подтверждением не только силы, но и мудрости народа и его лидеров.

Напомним, что в рамках визита президента Ильхама Алиева в Астану стороны подписали 15 важных соглашений о сотрудничестве в ключевых сферах: энергетике, транспорте, цифровизации, искусственном интеллекте, промышленной безопасности, здравоохранении, статистике и гуманитарных связях.