Восстановление сектора Газы после масштабных разрушений, вызванных бомбардировками и двухлетним конфликтом, может потребовать около 50 миллиардов долларов, заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

«Возможно, чуть меньше, а возможно, чуть больше», — уточнил Уиткофф, подчеркнув, что для Ближнего Востока подобные суммы «не выглядят чем-то чрезвычайным».

Он не стал называть возможных доноров, но отметил, что процесс восстановления Газы станет ключевым элементом в обеспечении устойчивого мира и стабильности в регионе.