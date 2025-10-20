Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером местами возможен дождь. Ветер умеренный северо-западный, местами усилится в течение дня.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 14-16 градусов, днём 17-20 градусов.

Атмосферное давление повысится от 760 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также ливни. В высокогорных районах – град, мокрый снег. Местами ожидается туман. Ветер западный, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов, днем ​​17-21 градус, в горах ночью 1-5 градусов, днем ​​5-9 градусов.