Пожалуй, не ошибемся, если возьмем на себя смелость утверждать, что с момента анонсирования встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским визави – Дональдом Трампом – данная тема была наиболее обсуждаемой в экспертном сообществе. И, конечно же, делались прогнозы относительно главной темы: будет ли дано «добро» со стороны США на поставки ракет Tomahawk Украине.

Да, прошедшая накануне встреча двух президентов прошла без сенсационных заявлений, но, тем не менее, создала поле для множества намёков и прогнозов. Как уже было отмечено выше, одна из ключевых тем, обсуждённых за закрытыми дверями, — возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Формально о них не сказали ни слова. Публично — полное молчание.

Однако отсутствие официального подтверждения вовсе не значит, что вопрос остался в стороне. Как Украина, так и США понимают, что любые поставки стратегического оружия такого высочайшего класса — это уже не просто помощь, а шаг, способный изменить ход войны. Понятно, что ракеты Tomahawk не являются панацеей, однако, могут поубавить пыл противостоящей стороны. Сегодня Украина нуждается именно в той помощи, которая позволит достать до логистических центров, авиабаз и штабов далеко за линией фронта.

То, что сейчас находится в распоряжении украинских вооружённых сил, позволяет держать удар и даже переходить к точечным атакам, но не обеспечивает настоящей глубины воздействия. И если раньше разговоры о дальнобойных американских ракетах казались фантастикой, сегодня они уже звучат реалистично — пусть и за плотно закрытыми дверями. Стороны деликатно обходят тему, избегая формулировок, которые могли бы спровоцировать Москву. Но информация всё равно просачивается.

Источники в американских и украинских дипломатических кругах подтвердили, что просьба о Tomahawk была озвучена — пусть и в обтекаемой форме, в контексте обсуждения возможностей усиления обороны и ответа на системные ракетные удары России.

Зеленский выразил надежду, что США и Украина могут совместно интегрировать свои технологические ресурсы: американские дальнобойные ракеты и украинские системы наведения и беспилотники.

Конечно же, Трамп не стал давать прямой ответ. Его позиция — осторожная, выверенная, явно учитывающая политический контекст. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты не должны обнажать собственные арсеналы, говоря: «Мы должны быть уверены, что наши интересы защищены в первую очередь».

Тем не менее в его заявлении были заметны нотки, которые можно расценивать как «условное добро» — не сейчас, не сразу, но если совпадут обстоятельства, если Украина сможет доказать эффективность и ограниченность применения. В пользу того, что США все же могут дать «зелёный свет» и начать поставку крылатых ракет в Украину, говорит и то обстоятельство, что Вашингтон все больше разочаровывается в Москве.

И Дональд Трамп, некогда называвший Владимира Путина «хорошим парнем и джентльменом», сегодня чувствует разочарование.

В то же время Россия продолжает играть по своим правилам. В глазах Трампа это может выглядеть как проявление неуважения или даже попытка использовать его. В этой логике Украина получает шанс. Трамп — фигура амбициозная, человек, привыкший мыслить категориями крупной игры. Ему нужны победы.

То есть, если Украина получает эти ракеты — пусть даже в ограниченном объёме — баланс сил меняется. Россия вынуждена пересматривать логистику, размещение штабов, стратегическое планирование. Это не гарантирует победы Киеву, но создаёт новый уровень напряжения для Москвы. А это, в свою очередь, является большим плюсом именно для политических амбиций Трампа.

Но есть еще одно немаловажное «но». В Вашингтоне прекрасно понимают: передача крылатых ракет — это политическая бомба. Тем более что Москва уже предупредила: подобный шаг будет расценен как переход «красной черты». Но это предупреждение уже не работает так, как прежде. Год за годом Россия рисует эти линии, а потом сама же их и стирает. Сейчас США могут поставить вопрос иначе: если такие ракеты действительно изменят ход войны и приблизят её конец, почему бы не попробовать?

Таким образом, встреча Трампа и Зеленского не принесла бумажных договоров, но показала главное: ситуация меняется. И пока слова о Tomahawk звучат шёпотом, именно они определяют, что будет завтра. Возможно, уже решается, будет ли у Украины тот самый «другой лом», против которого у России нет приёма…