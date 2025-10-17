В Ханкенди прошел Третий Азербайджанский национальный градостроительный форум. Среди участников – представители многих стран, архитекторы, урбанисты, журналисты, эксперты. Круг обсуждаемых вопросов тоже был очень широк: от сохранения исторического и архитектурного наследия до экологической повестки. Нельзя не отметить и ещё одно обстоятельство: форум в Ханкенди стал очередным свидетельством «регионализации» политической и культурной повестки в Азербайджане. Если раньше практически всё было сосредоточено в Баку, то теперь всё чаще масштабные форумы, спортивные соревнования и даже встречи на высшем уровне проводятся в регионах.

Однако в случае с Азербайджанским национальным градостроительным форумом есть свои особенности. И выбор Ханкенди как места его проведения более чем символичен. Не зря в своём обращении к участникам форума президент Азербайджана Ильхам Алиев не только напомнил об оккупации Арменией азербайджанских территорий, но и рассказал о той работе, которая ведётся сегодня для их возрождения и восстановления.

Излишне напоминать: именно на освобождённых землях сегодня Азербайджан решает беспрецедентные по сложности и масштабу градостроительные задачи. Причём задачи эти отличаются друг от друга в разных частях экономического региона Карабаха и Восточного Зангезура.

Об этом сказано уже бессчётное количество раз, но, тем не менее, напомним: на освобождённых от армянской оккупации азербайджанских землях долины Араза, равнинного Карабаха и Восточного Зангезура — а это, на минуточку, четыре Люксембурга — армянские агрессоры не оставили, как говорится, камня на камне. Здесь было разрушено всё: дома, коммуникации, школы, больницы. Теперь эти земли предстоит не просто возродить. Тридцать лет – большой срок, восстановить всё по старым лекалам не получится. Здесь создаётся принципиально новая среда: «умные» сёла, агропарки и промышленные кластеры, туристические комплексы, региональные аэропорты. Необходимо сделать эти территории привлекательными и для жителей, и для потенциальных инвесторов — и эта задача успешно решается.

Уникальным прецедентом становится возрождение города Шуша. Уже на стадии подготовки операции по его освобождению было решено отказаться от слишком разрушительных военных технологий, чтобы не допустить потери исторического наследия. Шушу освобождали практически в рукопашном бою. Сегодня полным ходом идёт восстановление города. И это не просто восстановление старых исторических зданий. Шуша становится современным, удобным для жизни городом, но с сохранением своего исторического облика и наследия. Сносятся безликие блочные пятиэтажки, которые никак не гармонируют с архитектурой столицы Карабаха.

Ханкенди пострадал от войны и мародёрства куда меньше, чем другие азербайджанские города и посёлки. Но и здесь необходимо, как уже неоднократно отмечалось, провести «генеральную уборку» и очистить город от оставленного сепаратистами «нахалстроя». И одновременно нужно сделать Ханкенди по-настоящему современным. Армянские оккупанты о развитии Карабаха думали в последнюю очередь. Да, они, конечно, не говорили об этом вслух, но в глубине души понимали: оккупация не навечно. И вели себя соответственно, занимаясь мелким и крупным грабежом и торговлей награбленным — от продажи металлолома, то есть рельсов железной дороги, железных крыш азербайджанских домов, водопроводных труб и т.д., до природных богатств. Им было не до развития городов. Вот «воткнуть» в Шуше собственные виллы или в Ханкенди уродливую штаб-квартиру «Еркрапа» — это всегда пожалуйста. А остальное может и подождать.

Но сегодня из Карабаха не просто вышибли оккупантов «Железным кулаком». Вместо мародёров и разрушителей сюда пришли созидатели — законные, истинные хозяева. Именно поэтому сегодня здесь реализуются в лучшем смысле слова амбициозные градостроительные и урбанистические проекты. Ни одной стране мира не приходилось решать столь масштабных и трудных градостроительных задач. Азербайджан справляется с этим практически в одиночку. Возрождение освобождённых земель идёт не хаотично, не по принципу «лоскутного одеяла» или «народной самодеятельности» — здесь есть чёткая, продуманная стратегия. И неудивительно, что, как показывает Азербайджанский национальный градостроительный форум, эта стратегия вызывает у мирового экспертного сообщества огромный интерес.