Судя по поступающему в следственные органы количеству жалоб против экс-главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, следствие не ограничится тремя статьями, по которым возбуждено уголовное дело в отношении «серого кардинала». Но даже их достаточно, чтобы он получил самое суровое наказание — вышку. Потому что обвиняется Мехтиев в совершении тяжких преступлений.

Как известно, ему инкриминируются статьи 274 (измена Родине), 278 (насильственный захват власти или её насильственное удержание, насильственное изменение конституционного строя государства) и 193 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса АР.

Согласно статье 274, государственная измена, то есть деяние, умышленно совершённое гражданином Азербайджанской Республики в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности или обороноспособности страны, переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности против Азербайджана — наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.

Деяния, квалифицируемые статьёй 278, аналогично наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.

Статья 193 гласит, что лжепредпринимательство, то есть создание предприятия или другого юридического лица без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от пошлин либо извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещённой деятельности, причинившее значительный ущерб, а также совершённое с получением дохода в значительных размерах, — наказывается штрафом на сумму от двукратного до четырёхкратного размера причинённого в результате преступления ущерба (полученного дохода) либо лишением свободы на срок до шести месяцев.

При причинении ущерба в крупном размере, носящем групповой характер, преступление наказывается штрафом на сумму от трёхкратного до пятикратного размера причинённого в результате преступления ущерба (полученного дохода) либо лишением свободы на срок от одного до пяти лет.

Ранее Minval опубликовал список недвижимости, принадлежащей Рамизу Мехтиеву и его семье: обширные виноградники в Новханы и сельскохозяйственные земли в Баку, Абшероне и Горанбое общей площадью 216 гектаров, земельные участки в разных точках республики, дома, компании ООО Digital Media, радиостанция Media FM, жилищно-строительные кооперативы Topaz, Qala-R.L, NLT и Premium Store, компании Servis, Grand Palace, Astoriya, ООО Astoriya Tibb Mərkəzi и ООО Qrandezza, а также пакет акций Банка BTB АО. И это далеко не весь список активов, которыми владеют близкие Рамиза Мехтиева. Уверены, что человек, разработавший план государственного переворота и обратившийся за поддержкой к Москве, не стал бы довольствоваться десятком компаний и недвижимости. И если Мехтиева как следует потрясти, то с него, как с Буратино, посыплются ещё золотые.

То есть вместо того, чтобы служить народу и интересам государства, Мехтиев направил все свои усилия на собственное обогащение: для этого он не гнушался ничем, подставлял подножки и ставил палки в колёса тем, в ком видел конкурентов и тормозящий фактор, расширял свою «империю», а между делом разрабатывал план государственного переворота.

Сдаётся нам, что одним штрафом в пятикратном размере причинённого ущерба тут не обойтись. Кроме пожизненного тюремного заключения, Рамизу Мехтиевy светит и конфискация имущества.

В столь пожилом возрасте Рамиз Мехтиев мог бы выбрать почётную тихую старость, но он предпочёл этому тюремные нары. Наверное, он сильно устал от роскоши…