Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с представителями правительства Германии, Бундестага, аналитических центров и ведущих СМИ в Германском парламентском обществе.
В публикации в социальной сети X Гаджиев отметил, что дискуссия была посвящена ключевой роли Азербайджана в укреплении мира, стабильности и взаимосвязанности на фоне меняющейся региональной и глобальной динамики.
