Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если движение ХАМАС не согласится на разоружение и демилитаризацию, то «начнется ад». Об этом он сказал в интервью CBS News.

По словам израильского премьера, Тель-Авив надеется на реализацию «плана Трампа» мирным путем, однако условия для этого остаются неизменными.

«Во-первых, ХАМАС должен сложить оружие. А во-вторых, необходимо убедиться, что в Газе нет оружейных заводов. Не должно быть контрабанды оружия в Газу. Это и есть демилитаризация», — подчеркнул Нетаньяху.

Заявление прозвучало после слов Дональда Трампа о том, что в случае отказа ХАМАС от разоружения США «сами заставят» движение сделать это.