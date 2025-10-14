Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером местами возможен дождь. Юго-восточный ветер вечером сменится северо-восточным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 14-17 градусов тепла, днем 29-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 764 мм.рт.ст., относительная влажность ночью 80-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых восточных районах ожидается кратковременный дождь, грозы, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 9-13 градусов тепла, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 0-4 градуса тепла, днем 5-9 градусов тепла.