13 октября в Баку состоялась трёхсторонняя встреча представителей Азербайджана, России и Ирана. Это событие примечательно тем, что прошло всего через несколько дней после переговоров президентов Азербайджана Ильхама Алиева и России Владимира Путина в Душанбе, где стороны фактически договорились о возобновлении полномасштабного политического диалога, уделив особое внимание общим интересам в сфере экономики — прежде всего энергетике и транспорту.

На этом фоне бакинская встреча стала логическим продолжением тенденции к укреплению регионального взаимодействия. Она имеет особое значение не только для трёх стран, но и для всего региона, поскольку отражает стремление участников к формированию новой архитектуры сотрудничества на пространстве от Каспийского моря до Индийского океана. Сам формат под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука и министра дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег свидетельствует о переходе к институционализированному уровню диалога.

Центральное место в переговорах занял международный транспортный коридор «Север — Юг», соединяющий Россию через Азербайджан с Ираном и далее с портами Индийского океана. Для Азербайджана этот маршрут имеет стратегическое значение: он превращает страну в ключевое звено мировой логистики, связывая Европу, Кавказ и Южную Азию. Россия рассматривает коридор как возможность укрепить сухопутное сообщение с южными рынками, а Иран — как шанс усилить свою роль в евразийской торговле и частично компенсировать санкционные ограничения.

Объёмы транзита по этому направлению за последние годы демонстрируют устойчивую динамику роста. Согласно данным Госкомстата Азербайджана, в 2024 году по территории страны в рамках коридора «Север — Юг» было перевезено 9,8 млн тонн грузов, что на 5,7 % больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2025 года объём составил около 4,69 млн тонн, что говорит о сохранении положительной тенденции. В совокупности через все международные транспортные коридоры, проходящие по территории Азербайджана, за 2024 год было перевезено 33,26 млн тонн грузов, из которых почти треть пришлась именно на маршрут «Север — Юг». Такая динамика отражает возрастающую роль Азербайджана как транзитного узла Евразии.

Однако, несмотря на общий рост, развитие коридора сдерживают проблемы таможенного оформления грузов, которые остаются одной из главных причин замедления транзита. Административные барьеры, различия в таможенных стандартах, дублирование документов и отсутствие единой цифровой платформы между Азербайджаном, Россией и Ираном повышают издержки и удлиняют сроки доставки. Даже при наличии электронных деклараций значительная часть процедур всё ещё осуществляется вручную, что снижает эффективность маршрута.

Показательно, что именно в ходе бакинской встречи стороны договорились упростить процедуры пересечения границ и активизировать работу над цифровизацией транспортно-таможенных процессов. Эти решения могут стать первым шагом к созданию «умного» коридора, где обмен данными между ведомствами будет происходить в режиме реального времени. Также принято решение о формировании совместной рабочей группы по автомобильным перевозкам, которая займётся технической координацией и устранением логистических барьеров.

Совпадение этих инициатив по срокам с активизацией строительных работ на участке Решт–Астара и реализацией Зангезурского коридора придаёт встрече дополнительную глубину. Это говорит о том, что достигнутые договорённости не являются изолированным эпизодом, а вписываются в широкую стратегию формирования взаимосвязанной транспортной инфраструктуры региона. Линия Решт–Астара — недостающее звено железнодорожного сообщения между Россией и Ираном. После завершения строительства протяжённостью около 162 км маршрут обеспечит непрерывное сообщение от Санкт-Петербурга до Бендер-Аббаса, фактически связывая Балтику с Индийским океаном. Россия выделила Ирану 1,3 млрд долларов кредитных средств на реализацию проекта, ввод которого ожидается к 2027 году при пропускной способности до 10 млн тонн в год.

Параллельно развивается Зангезурский коридор, который соединит материковую часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией. Азербайджан уже завершил строительство своей части железнодорожной линии от Горадиза до границы с Арменией (около 110 км) и возводит мосты и инженерные сооружения. Тем самым формируется новая логистическая карта региона, где Азербайджан становится узлом, объединяющим направления Восток–Запад и Север–Юг.

Наряду с транспортной повесткой обсуждались и перспективы энергетического взаимодействия. Россия выразила готовность поддерживать обмен электроэнергией с Азербайджаном и Ираном, расширяя пропускную способность сетей до 400 мегаватт. Речь идёт о реализации энергетического коридора «Север — Юг», где Азербайджан выступает ключевым связующим звеном. В последние годы в стране создаются новые подстанции и модернизируются линии электропередачи, превращая её южные регионы в центральное звено формирующегося энергокольца Каспийского региона.

Завершено строительство и модернизация подстанций «Астара», «Али-Байрамлы», «Ялама» и «Имамзаде», обеспечивающих синхронизацию напряжения и частоты между сетями трёх стран. В 2023–2024 годах компании Azerenerji, Tavanir и Интер РАО провели тестовые синхронизации на 220-киловольтных линиях, соединяющих Ленкорань с иранской Астарой. В перспективе их пропускная способность увеличится до 400 МВт, что позволит Азербайджану не только экспортировать, но и балансировать энергообмен в зависимости от сезонных потребностей.

Для России участие в проекте открывает южное направление экспорта электроэнергии, ранее ограниченное технически, а для Ирана — возможность импорта энергии в периоды пикового спроса и выхода на северные рынки. В энергетическом измерении коридор «Север — Юг» становится не просто инфраструктурным, а геоэкономическим инструментом взаимозависимости, укрепляющим устойчивость региона.

Таким образом, Азербайджан не только усиливает свои позиции как логистический и энергетический центр между Севером и Югом, но и укрепляет роль посредника между различными политическими и экономическими системами. Трёхсторонний формат, закреплённый в Баку, способен перерасти в долгосрочную региональную платформу, объединяющую транспортные, энергетические и торговые интересы. В этом смысле бакинская встреча стала не просто дипломатическим эпизодом, а важной вехой в формировании новой евразийской инфраструктурной системы, где Южный Кавказ приобретает значение самостоятельного центра притяжения и стабильности.