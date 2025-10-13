Один из депутатов израильского парламента прервал речь президента США Дональда Трампа, выступавшего в Кнессете по случаю завершения конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По данным телеканала, во время выступления американского лидера один из представителей левого крыла кнессета выкрикнул реплику из зала. Сотрудники службы безопасности оперативно вывели нарушителя из зала заседаний.

Спикер парламента принес официальные извинения Дональду Трампу за произошедший инцидент.

«Это было очень эффективно», — с улыбкой прокомментировал ситуацию Трамп, в то время как присутствующие депутаты скандировали его имя.