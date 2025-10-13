На прошедшей неделе регион вновь оказался в центре внимания из-за резкого обострения напряжённости между Афганистаном и Пакистаном. Новый виток кризиса напомнил о давнем и неразрешённом споре между двумя соседями, прежде всего по вопросу границы. Поводом для нынешней эскалации стали ночные операции афганских сил в ночь с 10 на 11 октября, в результате которых, по утверждению движения «Талибан», были уничтожены 58 пакистанских солдат и захвачено 25 пограничных постов. Кабул заявил, что удары стали ответом на якобы систематические нарушения воздушного пространства со стороны пакистанских ВВС. Исламабад, напротив, утверждает, что действия имели ответный характер и были направлены против баз боевиков пакистанского «Талибана» (Тахрик-е Талибан Пакистан, ТТП), укрывающихся на афганской территории.

В то же время, эти события стали логическим итогом нескольких месяцев нарастающих обвинений и недоверия. Весной текущего года уже происходили вооружённые столкновения, ставшие своеобразной прелюдией нынешнего кризиса. Пакистан систематически обвинял Кабул в покровительстве радикалам, тогда как афганская сторона возлагала ответственность на Исламабад, прикрываясь давним спором вокруг линии Дюранда — наследия британской демаркации конца XIX века.

Напомним, линия Дюранда, проведённая в 1893 году без учёта этнических и племенных реалий, фактически разделила земли пуштунов — крупнейшего этноса региона, издавна проживающего по обе стороны хребта Сулейман. После образования Пакистана в 1947 году Афганистан остался единственной страной, не признавшей эту линию официальной границей. Кабул утверждает, что соглашение 1893 года было навязано Британской империей и утратило силу после её ухода, тогда как Исламабад считает линию Дюранда законной государственной границей, закреплённой международным правом. Спор, уходящий корнями в колониальную эпоху, до сих пор отравляет отношения двух стран, превращаясь в политический и символический инструмент давления.

Впрочем, не следует забывать, что нынешняя эскалация неразрывно связана и с внутренней ситуацией в Пакистане, где обостряются политические противоречия и растёт террористическая активность. На этом фоне военные операции на границе становятся не только средством внешнего давления, но и способом консолидировать общественное мнение вокруг темы противостояния террористическим угрозам, исходящим из вне.

Неслучайно, в Пакистане, действия правительства получили одобрение, особенно в провинции Хайбер-Пахтунхва. Старейшины местных племён публично поддержали армию, подчеркнув необходимость защиты национальной безопасности.

В то же время нельзя исключать и внешнее влияния. После весеннего индо-пакистанского конфликта, едва не переросшего в длительное вооруженное противостояние, Индия может рассматриваться как один из выгодоприобретателей нынешней эскалации. Индийская разведка RAW традиционно активна в приграничных районах Афганистана, где через местные сети влияния может воздействовать на общественные настроения.

К тому же, особое внимание привлёк недавний визит министра иностранных дел Афганистана Амирхана Муттаки в Индию — первый после возвращения талибов к власти. По итогам переговоров Кабул и Нью-Дели выступили с совместным заявлением, осудив террористический акт в Пахалгаме (Джамму и Кашмир) и «все формы терроризма, исходящие из региональных территорий». Для Исламабада это заявление стало раздражающим сигналом: пакистанский МИД обвинил соседей в искажении реальной картины и призвал Кабул не позволять использовать свою территорию против Пакистана. Примечательно, что это первый за долгие годы случай, когда Индия и Афганистан делают совместное заявление, фактически направленное против Пакистана.

Пакистанская армия, отреагировала решительно. В ходе операции на границе с Афганистаном были захвачены 19 укреплённых пунктов, использовавшихся боевиками. Военные задействовали танки, артиллерию, авиацию и беспилотники. По аналогии с операциями против Индии, действия пакистанских сил отличались высокой координацией и продемонстрировали готовность страны действовать жёстко в вопросах безопасности. Пакистан вновь продемонстрировал всему миру не только мощь своей армии, но эффективность принятых решений.

Вместе с тем следует отметить, что создание механизмов доверия, развитие совместных инициатив в сфере безопасности и гуманитарных программ могло бы стать первым шагом к снижению взаимной подозрительности. Пакистан, в свою очередь, призывает Афганистан пересмотреть нынешний подход в пользу более конструктивного взаимодействия. Возможно, если бы в Кабуле прислушались к этим предложениям без влияния внешних советчиков, процесс нормализации мог бы сдвинуться с мёртвой точки.