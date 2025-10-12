Участие в «Саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе подтвердили 20 стран, сообщила канцелярия президента Египта.

Ожидается, что в саммите примут участие лидеры и высокопоставленные представители Азербайджана, Армении, Бахрейна, Британии, Венгрии, Греции, Индии, Индонезии, Иордании, Испании, Италии, Кипра, Кувейта, ОАЭ, Омана, Пакистана, Турции, США, Франции и Германии.

Также участниками события станут генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель Евросовета Антониу Кошта и генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт.