Группа военнослужащих азербайджанской армии отбыла в Узбекистан для участия в совместных региональных учениях «Единство – 2025», которые пройдут в Самаркандской области.

Как сообщили в Министерстве обороны, в манёврах примут участие коммандос и расчёты БПЛА из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Цель учений — повышение профессиональной подготовки военнослужащих, отработка совместных действий в ходе антитеррористических операций, укрепление мира и обмен опытом между странами региона.