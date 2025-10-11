Министерство иностранных дел, разведывательные службы и Министерство обороны Турции рассматривают детали возможной отправки турецких военнослужащих в сектор Газа. Об этом заявил глава парламентской группы правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер, передает телеканал TRT Haber.

По его словам, ряд вопросов пока не согласован с Анкарой, в том числе вопросы взаимного прекращения огня в палестинском анклаве и последующих действий Турции в регионе.

Гюлер отметил, что после завершения обсуждений предложение о направлении турецких войск в сектор Газа может быть официально вынесено на рассмотрение парламента по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана.