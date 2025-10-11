На параде, посвящённом 80-летию правящей Трудовой партии Кореи, власти КНДР продемонстрировали новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20», назвав её «самым мощным образцом ядерного оружия» страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Когда на площади появилась межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20» — самая мощная ядерная стратегическая система КНДР, ликование зрителей достигло апогея», — отмечает ЦТАК.

Ранее, в начале сентября, ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с результатами испытаний нового твердотопливного двигателя, предназначенного для межконтинентальных баллистических ракет следующего поколения «Хвасон-20».