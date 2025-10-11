Капитан сборной Франции и нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вновь повредил голеностоп в отборочном матче чемпионата мира-2026 против команды Азербайджана.

Инцидент произошёл во втором тайме. Форвард был заменён на 83-й минуте встречи.

Главный тренер французов Дидье Дешам подтвердил, что речь идёт о той же ноге, с которой у Мбаппе уже были проблемы ранее. «Когда он отдыхает, боль проходит, но во время игры избежать столкновений невозможно. Сейчас Килиан ощущает дискомфорт, и это вызывает беспокойство. Мы проведём обследование и примем решение по дальнейшему участию игрока», — отметил наставник.

Сборная Франции одержала уверенную победу над Азербайджаном со счётом 3:0.

По информации агентства AFP, из-за травмы Мбаппе не сможет выйти на поле в предстоящем маче против Исландии, который состоится 13 октября.

Напомним, ещё 4 октября француз получил аналогичное повреждение в матче чемпионата Испании против «Вильярреала», а накануне встречи с Азербайджаном он уже пропускал тренировку из-за боли в правом голеностопе.