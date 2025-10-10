В Агстафинской районной больнице пациент выбросился из окна и скончался.

Как сообщили в ТӘBİB, сегодня около 00:15 житель села Кёчвялили Агстафинского района Н.Гаджиев внезапно выбросился из окна второго этажа хирургического отделения районной больницы, где проходил стационарное лечение.

Пациенту немедленно была оказана медицинская помощь, поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки и брюшной полости, агония».

Несмотря на все реанимационные мероприятия и многочисленные усилия врачей, около 01:15 был зафиксирован биологический факт смерти пациента.

О происшествии незамедлительно были уведомлены правоохранительные органы, сотрудники полиции и прокуратуры прибыли на место и провели необходимые процессуальные действия.

Отмечается, что пациент был госпитализирован в Агстафинскую районную центральную больницу с травмами 7 октября. При первичном осмотре ему был поставлен диагноз раны левого локтя. Лечение пациента продолжалось в хирургическом отделении медицинского учреждения.

Как пишет издание Unikal, Гаджиев выпрыгнул со второго этажа, поскольку в больнице ему не выдавали лекарства.