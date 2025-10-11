Политический аналитик из России Михаил Нейжмаков считает, что детали прошедшей встречи в Душанбе могут говорить о заметных подвижках в рамках переговоров. Напомним, что минувшим днем в столице Таджикистана в рамках проходящего в республике саммита СНГ состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с российским коллегой Владимиром Путиным на фоне последней напряженности между Баку и Москвой.

— Что можете сказать о прошедшей в Душанбе встрече? Какой настрой был у сторон?

— В частности, позитивным сигналом стала реплика Владимира Путина в ходе этой встречи, что «сотрудничество будет не просто восстановлено, а продолжится…. в духе нашего союзничества». При принципиальных неразрешенных разногласиях оценка перспектив взаимодействия со стороны российского президента, скорее всего, была бы более сдержанной.

— Почему переговоры не состоялись раньше?

— Действительно, слухи о возможности переговоров на уровне президентов двух государств активно обсуждались и ранее. Недаром ряд наблюдателей воспринял проведение 22 августа 2025 года заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном как знак возможной подготовки к «разрядке». Отметим также, что обе стороны в предыдущие несколько месяцев подчеркивали, что «дверь для диалога» не закрыта.

Можно отметить и неоднократные заявления по этому поводу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и произнесенную в конце июля 2025 года реплику помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в интервью Berliner Zeitung, который отмечал, что «кардинальных изменений в российско-азербайджанских отношениях не произошло», несмотря на то, что «в последние месяцы ощущается некоторое недопонимание и нарастающее напряжение в двусторонней повестке».

При этом вполне вероятно, что ранее стороны не могли прийти к согласию не только по вопросам, которые стали публичными поводами для усиления напряженности, но и по иным темам, которые остаются за кадром.

В целом, для обеих сторон неразрешенные разногласия означали отвлечение сил и внимания от более значимых для них направлений. Для России среди таких приоритетных направлений остается стремление добиться своих целей в рамках конфликта с Киевом. Для Азербайджана — стремление укрепить свое влияние не только на Южном Кавказе, но и за его пределами, например, развивая контакты с государствами Центральной Азии.

Скорее всего, обе стороны не хотели упустить ситуацию, пока открыто окно для активных переговоров — а это как раз последние месяцы года. Ко всему прочему, в период парламентской кампании в Армении и решающей фазы подготовки к ней, то есть примерно с февраля по июнь 2026 года, темп переговоров между Москвой и Баку мог замедлиться, учитывая, что обе стороны могли ожидать результатов этой гонки, тоже влияющих на баланс сил на Южном Кавказе. То есть, если бы Москве и Баку не удалось достичь разрядки до конца 2025 года, не исключено, что новое окно возможностей для этого, открылось бы только во второй половине 2026 года.

— Как лидеры и представители политических кругов на Западе отреагируют на нормализацию азербайджано-российских отношений?

— Сигналы об оттепели между Москвой и Баку вряд ли вызовут у ключевых западных игроков энтузиазм. Хотя принципиально интересам ведущих западных игроков ситуация пока не противоречит. Скажем, американо-азербайджанские контакты продолжают развиваться. Отметим, например, встречу главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова со старшим советником Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США Вайатом Толки и временным поверенным в делах США в стране Эми Карлон.

— На реализации проекта Зангезурского коридора каким-то образом отразится потепление отношений между Баку и Москвой?

— Пока эта ситуация может оказать, скорее, косвенное влияние на ход переговоров о разблокировании коммуникаций в регионе. Тем более, что ранее сигналы Баку и Еревана свидетельствовали, что многие нюансы разблокирования транспортных коммуникаций по-прежнему не согласованы. По-прежнему достаточно вероятным остается сценарий, что многие из аспектов этой проблемы останутся не согласованными до завершения парламентской кампании-2026 в Армении и формирования нового правительства страны по ее итогам, то есть как минимум до второй половины 2026 года.

— Как в целом дальше будут развиваться отношения Баку-Москва?

— В последние месяцы года, как правило, активизируются межгосударственные переговоры по преодолению разногласий в случае, если между сторонами поддерживается хотя бы минимальный контакт. Поэтому довольно высокой остается вероятность, что до конца 2025 года состоятся контакты между представителями экономических блоков двух стран, тем более что и на переговорах в Душанбе Владимир Путин и Ильхам Алиев сделали достаточно заметный акцент именно на перспективы экономических отношений.

Кроме того, весьма вероятные публичные контакты и с участием руководства силовых ведомств двух стран. Наконец, до конца 2025 года вполне возможна, по крайней мере, еще одна встреча президентов России и Азербайджана — например, на полях неформального саммита СНГ, который должен состояться в декабре.