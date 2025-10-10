Конгресс Перу проголосовал за отстранение от должности президента страны Дины Болуарте. Решение было опубликовано на официальной странице парламента в соцсети X.

«Конгресс республики утвердил отставку президента Дины Болуарте Зегарры. В связи с этим будет применена конституционная процедура передачи власти», — говорится в заявлении.

Сразу после голосования присягу в качестве нового президента принес председатель Конгресса Хорхе Хери, который согласно Конституции занял высший государственный пост.

Причины импичмента и дальнейшие шаги переходного правительства пока официально не уточняются.