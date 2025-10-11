Норвежский Нобелевский комитет назвал имя лауреата Нобелевской премии мира за 2025 год. Это лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Комитет отметил Мачадо «за её неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за её борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии». Президент США Дональд Трамп Нобелевскую премию мира в этом году не получил — несмотря на несомненные заслуги в миротворчестве.

В Белом доме уже прокомментировали решение Нобелевского комитета. Там заявили, что комитет «поставил политику выше мира» и подчеркнули, что президент США Дональд Трамп «продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни».

Впрочем, Мария Корина Мачадо — это ещё не самый худший выбор. Несколько лет назад звучали предложения вручить Нобелевскую премию мира шведской профессиональной истеричке Грете Тунберг. Год назад ходили слухи, что на Нобелевскую премию мира номинируют БАПОР — Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В Израиле БАПОР открыто обвиняли в поддержке террористов. Утверждали, что сотрудники БАПОР принимали участие в теракте 7 октября 2023 года, что в сумках с гуманитарной помощью от БАПОР проносили оружие. В самом агентстве на это старались не обращать внимания — до того момента, пока осенью 2024 г. Израиль не ликвидировал одного из лидеров ХАМАС Яхью Синвара, у которого, в числе прочего, обнаружилось удостоверение БАПОР. Такой скандал «проглотить» оказалось уже невозможно.

Конечно, между номинацией и премией огромная разница. Но, по совести говоря, в истории Нобелевской премии мира спорных лауреатов более чем достаточно. Намеренно вынесем за скобки Ясира Арафата и не станем спорить, чем должен был в 1994 году руководствоваться Нобелевский комитет: террористическим прошлым палестинского «реиса» или же тем, что на переговорах в Осло в 1994 году он всё же сделал шаг к миру и признал за Израилем право на существование.

В 2009 году Нобелевскую премию мира получил Барак Обама — как указывалось, за выдающиеся дипломатические достижения в деле укрепления мира и безопасности. Только вот реальных миротворческих достижений на тот момент у первого темнокожего президента США не было. В самих США некоторые представители «болтающего класса», включая газету The New York Times, рассуждали об «окончании двухсотлетней гражданской войны», намекая на межрасовое противостояние, но в решении Нобелевского комитета об этом ни слова.

15 октября 1990 года Нобелевский комитет присудил самую престижную, как считали тогда, политическую премию первому и последнему президенту СССР, военному преступнику Михаилу Горбачёву. Вывод войск из Восточной Европы и падение Берлинской стены произвели на членов комитета настолько сильное впечатление, что карательных акций на национальных окраинах СССР, включая Чёрный Январь в Баку, и открытого раздувания Москвой межнациональных конфликтов там предпочли просто не заметить.

В 1991 году лауреатом Нобелевской премии мира стала мьянманская правозащитница и политик Аун Сан Су Чжи. Но проходит совсем немного времени — и начинают выплывать подробности: она не просто поддержала местную военную хунту, но и оказалась причастной к геноциду мусульман-рохинджа. Сведения были настолько шокирующими, что зазвучали требования лишить Аун Сан Су Чжи Нобелевской премии. Впрочем, как оказалось, процедуры отзыва премии нет. А вот имиджевые потери у Нобелевского комитета есть — и очень серьёзные.

В 2021 году лауреатом Нобелевской премии мира стал российский оппозиционный журналист, редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. А через два года он же оказался в эпицентре громкого и некрасивого скандала. В августе 2023 г. в командировку в Карабах, где на тот момент ещё стояли российские миротворцы, отправилась корреспондент «Новой» Елена Романова, которая затем опубликовала вполне себе проармянскую статью под заголовком «Карабах — самоосаждённая крепость» со слезливыми сетованиями на тему: «Что делать, когда единственное оружие, которым ты можешь сражаться, — страдания собственного народа». Несмотря на все старания мадам Романовой, статья армянской стороне активно не понравилась.

В социальных сетях разгорелась нешуточная дискуссия. И в какой-то момент Романова, в ответ на очередной выпад, написала, кстати говоря, совершенно справедливо: «Блокада — это когда пулемётчики по периметру, и выехать нельзя. А когда вы морите своих детей, если можно получать продовольствие из Азербайджана — это не блокада, это спектакль». Последовала новая волна возмущения с армянской стороны, после чего… Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов публикацию Романовой удалил. Цензура по-армянски.

Можно привести ещё множество примеров, когда выбор Нобелевского комитета оказывался более чем спорным, а сами лауреаты в дальнейшем, как бы это помягче сказать, не оправдывали надежд. Серьёзный компромат на лауреата Нобелевской премии мира 2025 г. Марию Корину Мачадо в прессу не просочился. Но, тем не менее, нынешнее решение Нобелевского комитета демонстрирует куда более серьёзную проблему. Некогда самая престижная политическая премия превращается в этакий «междусобойчик» либеральной тусовки, где в качестве лауреатов выбираются чаще всего не реальные миротворцы, как Дональд Трамп, а борцы за демократию и правозащитники, а приоритеты оказываются слишком уж смещёнными и размытыми.

И это только кажется, что Нобелевская премия мира обладает таким авторитетом, что его невозможно растерять. Во всяком случае, как утверждают, когда сэру Уинстону Черчиллю сообщили, что он удостоен Нобелевской премии, бывший британский премьер уточнил: «Надеюсь, это не Нобелевская премия мира?» Оказалось, что это Нобелевская премия в области литературы. Так что проблемы с авторитетом у Нобелевской премии мира были уже тогда.