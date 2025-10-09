Шансы президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира выросли после того, как Израиль и ХАМАС согласовали первую фазу плана Вашингтона по урегулированию ситуации в секторе Газы.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на букмекера Star Sports. Компания оценивает вероятность награды для американского лидера в 25%, тогда как ранее в начале октября этот показатель составлял 16,7%.

Таким образом, Трамп занимает второе место в списке фаворитов, уступая лишь суданской гуманитарной инициативе Emergency Response Room с вероятностью 33,3%. На третьем месте находится гуманитарная организация «Врачи без границ».

Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу.