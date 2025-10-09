Члены Нобелевского комитета согласовали кандидатуру лауреата премии мира 6 октября, до заключения прекращения огня в секторе Газа, сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник. Последние штрихи были сделаны тогда, но мы никогда не раскрываем, когда именно комитет принимает решение», — заявил журналистам представитель Нобелевского института Эрик Осхайм.

Таким образом, как отмечает AFP, лауреат был выбран до того, как представители палестинского движения ХАМАС и Израиля подписали мирное соглашение.