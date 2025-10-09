Встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина, безусловно, была главным дипломатическим событием на полях саммита СНГ в Таджикистане — и не только для Южного Кавказа.

Наблюдатели уже напомнили: предыдущая полноформатная встреча президентов Алиева и Путина также прошла на полях саммита СНГ год назад, в октябре 2024 года, когда «сложностей» в двусторонних отношениях ничего не предвещало. Дружественные и союзнические отношения России и Азербайджана полностью отвечают интересам обеих стран. Поэтому неудивительно, что сегодня прилагаются большие дипломатические усилия для урегулирования ситуации.

И нынешняя встреча на полях саммита в Душанбе оправдала ожидания. Она прошла в позитивном ключе. Главный её результат — возвращение двусторонних отношений в конструктивное русло и их полная нормализация. Более того, заявления, с которыми выступил на встрече Владимир Путин, дают основания для вывода, что решён и самый болезненный вопрос — трагедия азербайджанского самолёта, который попал под огонь российской ПВО в окрестностях города Грозного в декабре 2024 года. Президент РФ напомнил об украинских беспилотниках, находившихся в то время в российском небе. Как отметил Владимир Путин, одной из причин трагедии были технические сбои самой системы ПВО России. «И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолёт (если бы это произошло, он рухнул бы на месте), а взорвались, может быть, это была самоликвидация, в нескольких метрах — где-то примерно в десяти. Поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет». Как заверил Владимир Путин, «безусловно, всё, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц».

Наконец, у встречи глав государств есть ещё один результат, очевидный для азербайджанской аудитории. Те силы, которые пытались полностью разрушить конструктивные и дружественные отношения Азербайджана и России, потерпели поражение. А это прежде всего представители проармянской группировки вроде Владимира Соловьёва, Маргариты Симонян, Константина Затулина и т. д. Напомним: одним из вопросов, которые вполне законно беспокоили Азербайджан, была именно активность антиазербайджанских и проармянских сил в России, в том числе в медийной сфере. Теперь же, после заявлений Владимира Путина перед журналистами, прояснён и этот вопрос.

Двусторонние отношения Азербайджана и России вновь возвращаются в конструктивное русло. Развязан, пожалуй, самый болезненный «узел» — расследование трагедии рейса AZAL. Констатировано, что экономические отношения двух стран продолжали развиваться, а взаимные национальные интересы всегда будут превалировать над чьими-то узкогрупповыми провокациями.