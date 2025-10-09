Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе заявил, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с крушением самолета AZAL.

Кроме того Путин отметил, что Россия в связи с крушением самолета AZAL сделает все, что требуется в таких трагических случаях по выплатам компенсаций.

По словам российского лидера, причины крушения самолета стали понятны после тщательного анализа произошедшего.

Путин заявил Алиеву, что для того, чтобы окончательно поставить точку в ситуации с крушением самолета AZAL, нужно время.

Президент России сказал президенту Азербайджана, что о причинах крушения самолета AZAL его проинформировали позавчера, а перед встречей с ним он звонил в Москву и спрашивал, нет ли дополнительных деталей по расследованию.