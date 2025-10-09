Украина пригласила Азербайджан присоединиться к созданию Международного центра по киберустойчивости и компетенции, который будет базироваться в Киеве. Об этом заявила начальник Службы информационной безопасности и кибербезопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, секретарь Национального координационного центра кибербезопасности Наталия Ткачук на конференции в рамках мероприятия Critical Infrastructure Defense Challenge 2025 (CIDC-2025), сообщает Minval Politika.

«Мы открыты для партнерства, готовы делиться опытом и проводить обучение. Сейчас мы начинаем создание Международного центра по киберустойчивости и компетенции. Он будет базироваться в Киеве. Мы ищем партнеров и приглашаем Азербайджан присоединиться», — подчеркнула Ткачук.

По её словам, ключевой урок, который Украина извлекла в ходе продолжающейся кибервойны, заключается в осознании того, что кибербезопасность имеет решающее значение для национальной устойчивости.

«Раньше многие сомневались, стоит ли государству тратить большие ресурсы на кибербезопасность, ведь любую систему можно взломать. Однако в день вторжения Россия попыталась атаковать все наши критически важные системы — банки, энергетику, транспорт, мобильных операторов и телекоммуникации. Мы были готовы и сохранили киберустойчивость страны», — отметила представитель СНБО.

Она также сообщила, что более 300 тысяч человек из разных стран поддерживали Украину в киберпространстве, помогая защищать критическую инфраструктуру и отражать атаки со стороны России.

«Очень быстро нам удалось объединить около 300 тысяч человек не только из Украины, но и из других стран. Эти киберволонтеры помогали защищать критическую инфраструктуру и проводили ответные операции против России. IT-армия возникла фактически стихийно, без координации с правительством, но стала важным элементом сопротивления», — сказала Ткачук.

Из всех кибератак наиболее серьёзное влияние на оборонные возможности Украины оказала лишь одна атака на европейскую компанию Assad, которая предоставляла спутниковую связь Вооружённым силам Украины. «Однако эта компания не украинская, и защита её систем не входила в нашу прямую ответственность», — уточнила она.

По словам Ткачук, Украина делает выводы из полученного опыта и работает над созданием киберрезерва, киберкоманд, а также над разработкой правовой основы для функционирования киберволонтеров. Она подчеркнула важность сотрудничества с частным сектором, развития сетей доверия и международного партнёрства.

«Каждая страна должна заранее формировать аналогичный механизм. Мы не просто защищаемся — мы строим устойчивую модель кибербезопасности, готовую к любым вызовам», — резюмировала Наталия Ткачук.