В текущем году Службой государственной безопасности был выявлен ряд глобальных киберугроз, нацеленных на критическую информационную инфраструктуру, и своевременно предотвращены попытки кибервмешательства. Как сообщает Minval Politika, об этом говорится в обращении начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, генерал-полковника Али Нагиева к участникам фестиваля кибербезопасности Critical Infrastructure Defence Challenge (CIDC 2025).

Обращение зачитал начальник Национального центра кибербезопасности СГБ Давуд Рустамов.

Али Нагиев в своем обращении отметил, что в современных условиях безопасность критической информационной инфраструктуры является одним из ключевых приоритетов для любого государства и неотъемлемой частью национальной безопасности.

«Сегодня цифровые сети, а также широкое применение облачных технологий в таких сферах, как энергетика, водоснабжение, транспорт, телекоммуникации, финансы и государственные услуги, делают эти отрасли более уязвимыми перед лицом киберугроз. Киберугрозы, направленные против общественно-политической стабильности и экономического развития государств, становятся всё более сложными, целенаправленными и активно используют трансграничные возможности. Мы стали свидетелями того, как в результате киберинцидентов в последние годы выходили из строя международные аэропорты, системы энергоснабжения, водоснабжения и финансовые структуры», — говорится в обращении.

Он подчеркнул, что одной из приоритетных задач Национального центра кибербезопасности СГБ стало укрепление международного сотрудничества в целях предотвращения действий, направленных против национальных интересов Азербайджана в глобальном киберпространстве.

«В рамках различных платформ сотрудничества были установлены рабочие отношения с более чем 160 профильными организациями из разных стран, а также с глобальными технологическими компаниями и международными организациями».

По словам Али Нагиева, в этом году нами были выявлены глобальные киберугрозы, направленные против критической информационной инфраструктуры, и своевременно предотвращены попытки кибервмешательства. Также в связи с несанкционированным доступом к охраняемой законом информации и организацией незаконного распространения вредоносного программного обеспечения были привлечены к уголовной ответственности несколько лиц в соответствии с соответствующими статьями Уголовного кодекса АР.