Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе. В течение ближайших трёх дней глава российского государства проведёт серию официальных мероприятий и встреч на высшем уровне.

В программе визита — участие в государственных мероприятиях, саммите «Россия – Центральная Азия», а также в заседании Совета глав государств СНГ. Также, как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В международном аэропорту президента России лично встретил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. В честь прибытия высокого гостя были подняты флаги двух стран, выстроен почётный караул. После приветствия лидеры проследовали через павильон почётных гостей.