Азербайджан и Германия обсудили расширение сотрудничества в финансовой сфере, сообщает Министерство финансов Азербайджана.

8 октября первый заместитель министра финансов Анар Керимов встретился с представителями немецких компаний и деловых кругов в рамках визита, организованного германо-азербайджанской внешнеторговой палатой.

На встрече обсуждались:

участие немецких финансовых институтов в поддержке проектов в Азербайджане;

обмен опытом в управлении государственным долгом;

механизмы партнёрства между государством и частным сектором.

А. Керимов рассказал о мерах для обеспечения устойчивого экономического роста, макроэкономической стабильности и фискальной дисциплины. Он подчеркнул, что экономика Азербайджана развивается позитивно, ненефтяной сектор расширяется, а достижения в управлении государственным долгом и высокие валютные резервы обеспечивают финансовую стабильность.

Благодаря этой политике наблюдается прогресс в таких секторах, как сельское хозяйство, информационные технологии, обрабатывающая промышленность, логистика и «зелёная» энергетика.

Керимов также сообщил о разработке Стратегии управления государственным долгом на 2026–2030 годы, направленной на поддержку долгосрочной повестки развития и создание новых возможностей заимствования для финансирования приоритетных проектов.

Представители немецкого финансового сектора отметили, что благоприятная деловая и инвестиционная среда в Азербайджане открывает широкие возможности для сотрудничества и долгосрочного партнёрства.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес обеих сторон.