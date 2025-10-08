Россия названа главной угрозой безопасности Молдовы в военной стратегии на 2025-2035 гг.

В документе говорится, что война между Россией и Украиной может распространиться на территорию Молдовы. Продолжение военных действий в Кишиневе назвали агрессией. Кроме того, угрозой названо присутствие российских миротворцев в Приднестровье.

Молдова планирует увеличить численность национальной армии на треть и на 1% ВВП – расходы на оборону. Также военная стратегия предусматривает модернизацию вооруженных сил и переход на стандарты НАТО.