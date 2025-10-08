В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2025 год, делегация Министерства обороны Грузии посетила нашу страну в рамках программы «Обмен опытом в области БПЛА».

В ходе встречи грузинские гости были проинформированы о деятельности БПЛА в азербайджанской армии, их применении в боевых действиях, организации боевых вылетов и тенденциях развития БПЛА, сообщает Минобороны Азербайджана.

В заключение были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес, и особо отмечена важность подобных мероприятий для обмена опытом.