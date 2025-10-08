В лагере армянских реваншистов — нешуточное оживление с отчётливым запахом нафталина. Свою пресс-конференцию провёл Роберт Кочарян — второй президент Армении и, по совместительству, военный преступник. Конечно, об обстоятельствах геноцида азербайджанцев в Ходжалы Роберт Седракович в ходе общения с журналистами не распространялся. Ему и без того было о чём поговорить.

Во-первых, как уверял Кочарян, он до 2008 года участвовал в переговорах, и ни разу не звучали слова «алма-атинские соглашения». Речь, напомним, об Алма-Атинской декларации, где границы союзных республик, сложившиеся на момент распада СССР, были признаны государственными. Согласно этой декларации, Карабах — часть Азербайджана. Проще говоря, Роберт Кочарян не просто обвиняет Пашиняна в «отступлении» на переговорах — речь идёт о серьёзной заявке, что в случае победы оппозиции на выборах признание Арменией Алма-Атинской декларации и территориальной целостности Азербайджана может быть отозвано.

Этим Роберт Седракович не ограничился. Он добавил: «В годы моего правления у нас было существенное преимущество в боеготовности по сравнению с Азербайджаном, поэтому разговоры о нарушении военного баланса в моё время беспочвенны».

Здесь бы, конечно, второму президенту Армении нелишне было бы ознакомиться с выступлением президента Азербайджана Ильхама Алиева на Совете глав государств СНГ в декабре 2020 года. Как отметил тогда глава государства: «Те, кто сейчас пытается в Армении использовать ситуацию в своих политических целях и атаковать Никола Пашиняна, должны понимать, что это была не его армия, он не успел бы создать её. И да, может быть, он не успел сделать то, что нужно было сделать, но практически 20 лет эту армию создавали Кочарян и Саргсян. И мы разгромили их армию».

Так что с темой «военного перевеса» Кочаряну следует быть поосторожнее. Даже если очень сильно гипнотизирует память о территориальных захватах начала девяностых. Готовиться к позапрошлой войне — не самый умный шаг.

Но именно эту идею Кочарян настойчиво пытается продать хотя бы части армянской аудитории. При этом он не обещает прямо отозвать признание границ или добиться военного перевеса над Азербайджаном, но намёки озвучивает вполне прозрачные. Зная склонность армянского политического бомонда, или, по крайней мере, значительной его части, «слышать» не то, что сказано, а то, что очень хочется услышать, идея «вот придёт Кочарян и вернёт Арцах» по крайней мере среди определённой части армянской аудитории получит популярность.

Но здесь есть ещё одно обстоятельство. Никол Пашинян, бывший лидер «шашлычной революции», — политик во всех смыслах публичный, кумир улицы. Кочарян, в отличие от него, не любитель митингового горлопанства. Он заговорщик, который ради прихода к власти будет использовать и интриги, и политические убийства, и террор. Примеров и доказательств сколько угодно — от убийства Артура Мкртчяна в Ханкенди, после чего власть в Карабахе окончательно захватил Кочарян, до весьма пикантных обстоятельств «ползучего переворота» в Армении в 1998 году, который сопровождался серией политических убийств, и «парламентского теракта» 27 октября 1999 года, когда, в числе прочих, были убиты наиболее опасные противники Кочаряна — Карен Демирчян и Вазген Саргсян.

Об этом на своей пресс-конференции Кочарян, естественно, молчит. Но уже озвучивает сроки: по его мнению, реализовать импичмент Пашиняна необходимо до конца 2025 года. И нетрудно догадаться, что в окружении такого персонажа, как Кочарян, рассматриваются и другие варианты.

Удастся ли с их помощью Кочаряну прийти к власти, будут ли поставлены под вопрос договорённости, достигнутые в Праге и в Вашингтоне, будет ли продолжен мирный процесс или Армения снова свернёт к конфронтации — всё это пока очень гипотетические вопросы. Но в чём нет сомнений, так это в том, что для самой Армении поворот к конфронтации окажется коллективным национальным самоубийством.

Тем более очевидно, что Роберт Кочарян — опытный, циничный, не останавливающийся ни перед чем — может создать серьёзные проблемы для Никола Пашиняна, и не только на электоральном поле. Особенно если второму президенту Армении удастся заручиться поддержкой внешних игроков, а это, по крайней мере, не исключено.

При этом, напомним ещё раз, Роберт Кочарян объявлен в Азербайджане в международный розыск как военный преступник. И «проблему Кочаряна» Пашинян может решить просто — выдать его для суда нашей стране. Более того, прочный мир в регионе вряд ли возможен без привлечения к ответственности военных преступников и поджигателей войны. Он должен начаться именно с таких шагов. Привлечение Кочаряна к суду в Баку сегодня — в интересах всех, включая и Армению. Вопрос в том, насколько это понимают в Ереване.