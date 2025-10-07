В Азербайджане продолжаются III Игры стран СНГ.

По обновленным данным медального зачета, лидером соревнований остается сборная России, на счету которой 124 золотые, 61 серебряная и 40 бронзовых медалей.

Азербайджан вернулся на второе место — у национальной команды 33 золота, 53 серебра и 92 бронзы, что позволило опередить Беларусь, занимающую третью строчку (32-35-52).

Кроме того, медали Игр уже завоевали спортсмены Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Пакистана и Турции. Куба, Кувейт и Оман пока медалей не получили.