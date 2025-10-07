Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям и пешеходам в связи с ожидаемыми погодными изменениями на территории страны.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове погода в основном будет без осадков, однако местами возможны моросящий дождь и туман, что может привести к ограниченной видимости. Аналогичная ситуация прогнозируется и в восточных регионах Азербайджана.

ГУГДП призвало водителей соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и проверить исправность световых приборов. В ведомстве напомнили, что в туман и при моросящем дожде следует использовать ближний свет фар, а также обратить внимание на состояние шин и тормозной системы.

Пешеходам рекомендовано переходить дорогу только в установленных местах и в тёмное время суток носить светлую или светоотражающую одежду.

«Не забывайте, что каждое действие на дороге требует ответственности. Соблюдайте правила безопасности», — подчеркнули в ГУГДП.