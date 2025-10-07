Азербайджан обладает потенциалом стать одним из ведущих центров халяльной индустрии, укрепив позиции в глобальной цепочке поставок халяльной продукции. Об этом заявил руководитель Центра передового опыта Исламского банка развития (IsDB) в Куала-Лумпуре Самер Алесави, выступая на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса, сообщает Minval.

По его словам, мировой рынок халяльной продукции демонстрирует устойчивый рост: к 2027 году глобальные расходы на халяль-продукцию достигнут почти 3 трлн долларов, а в странах ОИС объём импорта вырастет с 359 млрд долларов в 2022 году до 492 млрд долларов.

«Эти цифры отражают огромный потенциал халяльной экономики как движущей силы для развития, привлечения инвестиций и создания рабочих мест. Азербайджан, обладая выгодным географическим положением, может стать важным звеном в этой цепочке, если продолжит развивать инфраструктуру и внедрять современные решения», — отметил представитель IsDB.

В рамках форума особое внимание было уделено строительству современной халяль-инфраструктуры — перерабатывающих предприятий, сертификационных центров и логистических систем, соответствующих международным стандартам.

Отмечалось, что инициатива Halal Industrial Parts 2.0, реализованная Исламским банком развития совместно с правительством Малайзии, может послужить моделью для Азербайджана. Развитие аналогичных промышленных зон в стране позволит привлечь новые инвестиции и ускорить рост халяльного производства.

Вторым направлением названы экологические и устойчивые подходы. Инициатива Greening Halal Business, разработанная совместно с Малайзией и при поддержке Всемирного банка, способствует внедрению «зелёных» технологий и рациональному использованию ресурсов. Эти шаги полностью соответствуют национальной цели Азербайджана по снижению выбросов на 40% к 2050 году.

Третьим приоритетом выступающий назвал развитие исламских финансов как ключевого инструмента поддержки халяльного бизнеса.

«Разработка специализированных исламских финансовых продуктов позволит расширить доступ к финансированию, поддержать малые предприятия и привлечь новых инвесторов», — подчеркнул он.

Четвёртым направлением названа цифровизация халяльной индустрии. Блокчейн и распределённые реестры данных открывают новые возможности для прозрачности и отслеживания цепочек халяльной сертификации.

Представитель IsDB отметил усилия Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AFSA), которое внедрило четырёхкатегорийную систему халяльной сертификации, а также Института стандартизации Азербайджана, аккредитованного Турецким агентством по халяльной аккредитации (HAK). По его словам, эти достижения позволяют стране выдавать международно признанные халяльные сертификаты и укреплять доверие к своей продукции на мировом рынке.

«Инвестируя в инфраструктуру, внедряя экологичные подходы, развивая исламские финансы и цифровые технологии, Азербайджан способен стать региональным центром халяльной экономики. Это создаст новые рабочие места, усилит инновационный потенциал и укрепит устойчивое развитие страны», — заключил представитель Исламского банка развития.