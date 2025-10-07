Расчет на то, что выборы в органы местного самоуправления в Сакартвело завершатся «изгнанием народом власти» и «небом в клеточку» для его верхушки, не оправдались. Напротив, власти страны укрепили свои позиции, несмотря на беспрецедентное давление на них западных стран и беспорядки, утроенные оппозицией в столице. И теперь их зачинщиков и боссов задерживают силовики. На языке западных и местных оппонентов грузинской власти это называется «репрессиями», а с точки зрения самой власти и ее сторонников – наведением конституционного порядка.

Кадры беспорядков, учиненных в Тбилиси перед президентским дворцом сразу по окончании голосования в органы местного самоуправления Грузии, облетели едва ли не весь мир. На заранее анонсированный «мирный митинг» оппозиции для «проводов власти» вышли не более 10 тыс. человек (перед зданием президентского дворца и на проспекте Руставели) — против более полумиллиона: оппозиционные лидеры рассчитывали, по их словам, именно на такое количество людей для «мирной передачи» им власти.

На деле же все обернулось очередным блефом. Во-первых, выборы в органы местного самоуправления, в которых приняли участие всего несколько оппозиционных партий (остальные их бойкотировали), практически всухую выиграли представители правящей партии «Грузинская мечта», и утверждать, что власти выборы фальсифицировали, неуместно: авторитет их политических оппонентов сильно пошел на убыль, особенно после прошлогодних парламентских выборов, когда «мирные протесты» мгновенно и хорошо подготовлено в одночасье стали агрессивными с метанием «коктейлей Молотова» и различных предметов, в том числе режущих, камней, железных прутьев и прочих в полицейских и спецназовцев, в здание парламента, и т.д. Тогда же были выявлены схроны оружия, обнародованы детальные планы оппозиции для устройства беспорядков и свержения власти.

С тех пор проспект Руставели практически ежевечерне перекрывают оппозиционные активисты – несмотря на малое количество людей, стоящих на центральном проспекте для выражения мирного протеста. Полиция их не разгоняет.

А перед зданием президентского дворца соответствующие городские службы наводят сейчас порядок: устанавливают кованую ограду, с корнем вырванную митингующими с целью взять здание штурмом, чинят поврежденные фасады домов, укладывают новую плитку на проезжей части и тротуарах перед президентской резиденцией, сажают кусты и деревья – они тоже были выкорчеваны и изломаны (речь идет об историческом центре города), проводят санитарную очистку территории, и т.д.

Ну, а силовики, как они и пообещали вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, задерживают зачинщиков беспорядков, планировавших государственный переворот.

По информации прокуратуры Грузии, обвинения предъявлены лидерам движения «Проспект Руставели» Паате Бурчуладзе (известный оперный певец), члену «Единого национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили — Ираклию Надирадзе, одному из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паате Манджгаладзе и полковнику Лаше Беридзе, входившим в состав оргкомитета акции протеста. Им инкриминируют организацию и руководство групповым насилием, попытку захвата объекта стратегического и особого значения, призывы к силовой смене конституционного строя и свержению государственной власти. Указанные преступления предусматривают лишение свободы сроком до 9 лет. Сообщается также, что «МВД Грузии продолжает расследование с целью выявления иных лиц, имеющих отношение к совершению указанных преступлений».

Таким образом, надо полагать, задержания и аресты в Грузии продолжатся. Накануне Служба госбезопасности страны (СГБ) сообщила о предотвращении прошлой ночью в Тбилиси диверсий с применением взрывчатки. По ее данным, схрон с большим количеством оружия, взрывчатки и детонаторов обнаружен в лесу недалеко от Тбилиси. По данным СГБ, весь этот арсенал приобрел гражданин Грузии по указанию грузинского представителя одного из воинских подразделений, действующих в Украине. Подозреваемый скрылся и объявлен в розыск. Сообщается также, что нейтрализованы лица, которые, предположительно, должны были доставить оружие в центр Тбилиси.

Кто стоит (и уже не в первый раз) за попытками свержения власти в Грузии, и почему «Октябрьская революция» в стране провалилась? Власти страны небезосновательно утверждают, что попытка госпереворота «организована иностранными спецслужбами». «Любой, кто попытался поднять руку на нашу государственность в ходе акции, организованной иностранными спецслужбами, получит самый строгий ответ. Грузия не та страна, где иностранным спецслужбам кто-то может позволить свергнуть власть», — заявил премьер страны Кобахидзе на брифинге в Тбилиси.

С «отпором» власти Грузии, однако, сильно припозднились. В результате политики «Все флаги в гости к нам» (преимущественно – западные), финансируемые Западом же антиправительственные НПО, посольства стран, читающие нотации властям Грузии в режиме нон-стоп, вмешивающиеся во внутренние дела страны и провоцирующие свержение конституционного строя, отнюдь не чувствовали себя гостями на земле Сакартвело. Более того, ведут себя по-хозяйски и грубо. И лакмусовой бумагой того, что им нужно от Грузии, стала украинская война, когда власти страны отказались, по настоянию западных менторов, открыть «второй фронт» против России. И этого было достаточно для обвинений в адрес грузинских властей, что Тбилиси «выполняет указы Путина», занимает откровенно «пророссийскую политику» и «меняет внешнеполитический вектор страны на северный».

Возбудить народ «русским нарративом» было плевым делом – он хорошо поработал на дискредитацию власти. Однако – до поры до времени, о чем еще будет сказано.

В продолжение же темы западного участия в антивластном развитии событий в стране приведем отклик на местные выборы Верховного представителя ЕС, вице-президента Еврокомиссии Кайи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. В распространенном ими совместном заявлении (его, по сравнению с ранее звучащими, еще можно считать «мягким»), в частности, сказано, что

«выборы местного самоуправления в Грузии прошли в среде широкомасштабного подавления инакомыслия. … Многомесячные нападки на независимые СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, заключение оппонентов и активистов, а также изменения, внесенные в избирательный кодекс в пользу правящей партии, резко сократили возможность проведения конкурентных выборов. Большая часть оппозиции бойкотировала эти выборы, и активность избирателей была относительно низкой».

Кроме того, «Отказ властей Грузии своевременно пригласить международных наблюдателей, в частности ОБСЕ/БДИПЧ, нанес ущерб прозрачности избирательного процесса и помешал надежному и содержательному международному наблюдению. … Большое количество людей постоянно протестовало против репрессивной политики правящей партии «Грузинская мечта». В заявлении также сказано, что ЕС решительно отвергает и осуждает дезинформацию касательно роли Евросоюза в Грузии и осуждает «личные нападки на посла Евросоюза».

В принципе, реально дело-то обстоит с точность до наоборот – посол ЕС постоянно вмешивается в политические и иные процессы в Грузии, с большой энергией дискредитируя местные власти. Но сметь возразить ему – то же, что «идти против Европы в угоду Кремлю». Не отличаются от общеЕС-овского напора и некоторые европейские посольства в Тбилиси и лидеры европейских государств – из своих- столиц.

И власти Грузии «осмелели». «Если я правильно понял, — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, — госпожа Каллас и госпожа Кос не извиняются за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению власти, в результате которого при нападении на президентский дворец пострадали 25 полицейских. Однако именно этого грузинское общество сегодня ожидает от Евросоюза».

Что касается оценки выборов в Грузии с их стороны, добавил глава законодательного органа, «Я вновь призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных, расходящихся с фактами нарративов, что усиливает желание радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека».

Словом, революция, апробированная в разных странах мира по уже сильно затасканному сценарию, в Грузии снова провалилась. «Кровавый имидж» власти с ее «российскими пристрастиями» (а ведь именно под руководством ныне правящей партии Грузия стала Ассоциированным членом ЕС и заключила с ним соглашение о свободной торговле), не говоря уже о прочих «сближениях», пошел на убыль. Но украинская война и финансирование Западом беспорядков в стране с последующим принятием грузинским парламентом закона о прозрачности финансирования, что называется, «испортили дело»: Грузия не захотела становиться «второй Украиной» и избежала войны, настаивая на праве защиты собственных суверенных позиций. Соответственно, для большей части Запада она стала «врагом».

В прошлом году, во время попытки переворота, многие «прозрели» — мирная акция превратилась в безобразно силовую, тогда как люди (речь не об оппозиционных активистах) ожидали мирных протестов. И октябрьские «мирные выступления» еще раз доказали, что целью малочисленного «шествия» вовсе не были легитимные действия. И теперь «правозащитники», все же, будут обвинять власти в репрессиях и провокациях, в нарушениях прав человека (на акции пострадали 26 силовиков и 6 гражданских лиц), однако твердых аргументов в пользу таких утверждений у них не будет.

Итак, «русский нарратив» и «репрессивность режима» сильно потускнели. Равно как и зачитанная Бурчуладзе «Декларация грузинского народа» о том, что народ «берет власть в свои руки», а сам учредитель правящей партии Бидзина Иванишвили вместе с высшим руководством страны «будут арестованы и преданы суду» за «сдачу Грузии России».

На руку власти (в контексте малочисленности толпы) сыграло и то, что в рядах оппозиции (а это ее старая болезнь) не было единства в вопросе участия в выборах – ее представители оскорбляли партии, которые участвовали в избирательном процессе, в итоге, по факту, переругались. Дело даже дошло до того, что пятый президент Грузии Саломэ Зурабишвили, все еще считающая себя «единственным законно избранным президентом», назвала Бурчуладзе, Зоделава и других оппозиционеров «провокаторами» и «агентурой властей».

Да и вообще, неуспех иностранной агентуры и управляемой ею большей части оппозиции во многом был предопределен тем, что люди попросту устали от беспорядков, ожиданий того, что если власть сменится, Грузия будет втянута в войну, в то время как «сейчас хотя бы мир».

Разумеется, далеко не все довольны правлением «Грузинской мечты», но альтернативы значительная часть такого электората пока не видит. И, в конце концов, для многих «независимость страны» — не пустой звук, и она не предполагает навязывания, будь то Западом или Россией, неприемлемых для грузинского народа традиций и уклада жизни.

С уверенностью можно сказать, что беспорядки в Грузии еще будут, и даже в самое ближайшее время – теперь уже под предлогом «политических гонений и репрессий»: ведь то же талдычит и Запад. Однако, как видно, с «критической массой» революционного движения дело обстоит худо: она малочисленна, разрознена, однако все еще горазда на тяжелые провокации – в том числе, при помощи и по заказу извне.