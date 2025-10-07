Большая дипломатия в Азербайджане перемещается из столицы в регионы. Габала принимает саммит Организации Тюркских Государств. В нашу страну уже прибывают высокие гости. Уже состоялся ряд двусторонних встреч президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками саммита ОТГ. Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции, ещё накануне раскрыл повестку дня встречи: «Завтра в Габале наши лидеры обсудят формирование более устойчивого тюркского мира перед лицом кризисов, с которыми мы сталкиваемся».

Здесь необходим перевод с дипломатического. Если участники саммита обсуждают формирование более устойчивого тюркского мира перед лицом кризисов, это свидетельствует о глубокой общности интересов стран, входящих в ОТГ. Более того, ОТГ заявляет о себе как об организации государств с чётким пониманием совместных интересов, что само по себе весьма примечательно. Напомним: ОТГ объединяет страны, входящие в различные «традиционные» союзы. В её составе — Азербайджан, который проводит самостоятельную и независимую внешнюю политику, Турция и Венгрия, входящие в НАТО (при этом Венгрия ещё и член Евросоюза), Казахстан и Кыргызстан — члены ОДКБ и ЕАЭС…

Возможно, именно поэтому на заре тюркского сотрудничества в его успех, прямо скажем, верили не все. Саммиты тюркоязычных государств проходили уже в первые годы после распада СССР. Но многие эксперты смотрели на происходящее со скептической иронией. Да, общность языков, определённая схожесть культуры — но не более того. Да, можно организовать концерты эстрадных звёзд, фестивали фильмов, открыть турецкие ресторанчики, но чтобы на таком фундаменте создать действительно серьёзное межгосударственное сотрудничество? Да ещё и бросить вызов традиционным игрокам?

Сегодня уже понятно, как далеки от истины были авторы этих экспертных выкладок. У Азербайджана и Турции — действительно братские отношения, где в активе и совместные инвестиции, и стратегические проекты, и Шушинская декларация, закрепившая военный союз двух стран. Турецкое оружие покупают сегодня и государства Центральной Азии, где ещё недавно трудно было представить себе другой источник оружия и военной техники, кроме России.

Но именно накануне нынешней встречи в Габале в той части света, которую уже можно с полным основанием называть тюркским миром, произошли действительно революционные подвижки. Речь идёт о логистических проектах и транспортных коридорах, проходящих через Азербайджан и далее выходящих на Турцию. Основным игроком к востоку от Каспийского моря здесь, без сомнения, является Казахстан. Не менее активно в процессе участвует и Узбекистан. Средний коридор и Транскаспийский маршрут становятся одной из важнейших транспортных артерий Евразии. Более того, о важности этих транспортных артерий уже открыто рассуждают и представители Евросоюза — достаточно вспомнить, как подвела итоги своего визита в Азербайджан еврокомиссар по расширению Марта Кос, особо отметив, что Азербайджан является ключевым партнёром по Транскаспийскому коридору.

А это значит, что тюркский союз обретает сегодня экономический базис. И происходит это благодаря дальновидной политике президента Азербайджана Ильхама Алиева и осуществлённой под его руководством в нашей стране «инфраструктурной революции». Именно глубокая модернизация транспортной системы Азербайджана позволяет сегодня реализовывать такие проекты, как Транскаспийский коридор.

Здесь опять не обойтись без ретроспективы. Именно инфраструктурные и транспортные проекты, и прежде всего азербайджанские экспортные трубопроводы, заложили основу регионального партнёрства Азербайджана, Грузии и Турции. Позже к трубопроводам присоединилась и железная дорога — магистраль Баку–Тбилиси–Карс, которая, судя по многим признакам, останется востребованной и после запуска Зангезурского коридора, или «маршрута Трампа». Сегодня эта транспортная система обретает «восточное крыло» — к ней присоединяются государства Центральной Азии, что, без сомнения, ещё больше укрепит сотрудничество в рамках ОТГ.