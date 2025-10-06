Сегодня в Гяндже завершились соревнования по баскетболу 3×3 в рамках III Игр стран СНГ.

Женская сборная Азербайджана в составе Полины Шукиной, Дениз Гёкчёл, Ангелины Исмайловой и Лейлы Аллахвердиевой показала блестящую игру и завоевала серебряные медали турнира.

В полуфинале азербайджанские спортсменки уверенно обыграли команду Узбекистана со счётом 22:10. В финале они встретились со сборной России и уступили со счётом 13:19, став вторыми по итогам соревнований.

Бронзовые медали достались сборной Беларуси.